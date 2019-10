Banknot o nominale 500 zł trafił do obiegu

Od środy do obiegu wprowadzony zostanie nowy banknot kolekcjonerski o nominale 19 złotych. Widnieje na nim wizerunek Ignacego Jana Paderewskiego.

Banknotów w sprzedaży jest 55 tysięcy sztuk. Jeden banknot kosztuje 80 złotych.

Można go kupić zarówno w oddziałach okręgowych NBP, jak i w sklepie internetowym Kolekcjoner.

Wszystkie monety i banknoty emitowane przez NBP, w tym także te ze specjalnych serii, są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Ich wartość nominalną znacznie przewyższa jednak ta, która może zostać osiągnięta na rynku kolekcjonerskim.

Nowy banknot jest kolejnym z serii "Niepodległość". Ma on upamiętnić 100-lecie powstania Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Na banknocie przedstawiony jest Ignacy Jan Paderewski.

"Data umieszczona na banknocie, 25 stycznia 2019 r., to dzień, w którym przypada 100. rocznica powstania PWPW. Również wartość nominalna, 19 zł, nawiązuje do roku utworzenia Wytwórni" – czytamy w komunikacie NBP.

Nowy banknot

Znak wodny przedstawia wizerunek orła z pierwszego polskiego banknotu wyprodukowanego w PWPW po odzyskaniu niepodległości. Nowością jest pasek holograficzny umiejscowiony na okienku w podłożu.

Strona przednia przedstawia portret Ignacego Jana Paderewskiego, a obok napisu "niepodległa" zaprezentowany został stylizowany wizerunek orderu Orła Białego.

"Napis ten, odwzorowany z rękopisu Józefa Piłsudskiego, jest logotypem obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W gałązkę wawrzynu, symbolizującą braterstwo i zwycięstwo, wkomponowano zabezpieczenie opracowane przez PWPW – Umbra4Note, będące szczególną formą efektu kątowego. Na stronie odwrotnej banknotu umieszczono wizerunek gmachu Wytwórni na tle panoramy współczesnej Warszawy. Obok znajduje się wbudowane w logotyp PWPW zabezpieczenie SPARK Live oraz pasek opalizujący, widoczny również w świetle UV w postaci powtarzających się liczby "19" i skrótu "NBP" – opisuje NBP.