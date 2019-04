Zwrot nadpłat opłat i prowizji. To rekompensata, którą otrzyma część klientów PKO BP i Inteligo w wyniku decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Trzeba się jednak pospieszyć, zainteresowani mają czas do 4 lipca tego roku na podpisanie porozumienia.

Rekompensata to konsekwencja decyzji prezesa UOKiK z sierpnia 2018 roku, o której bank poinformował na swojej stronie.

"Decyzja UOKiK dotyczy przekazywania przez bank w latach 2014-2016 informacji o zmianach regulaminów oraz taryfy prowizji i opłat za pośrednictwem serwisu internetowego, co w ocenie UOKiK nie stanowiło tzw. trwałego nośnika informacji" - czytamy na stronie PKO BP.

Według Urzędu takim trwałym nośnikiem - wymaganym przez przepisy - jest na przykład list w formie tradycyjnej lub elektronicznej, informacja zapisana na pendrive'ie lub płycie CD, a także wiadomość e-mail, o ile zawiera w sobie wszystkie niezbędne dane.

"Prezes UOKiK uznał również, że bank w korespondencji kierowanej do konsumentów dotyczącej zmiany warunków umownych nie zamieszczał dokładnej podstawy prawnej umożliwiającej dokonanie tych zmian i okoliczności faktycznych, które je spowodowały" - dodano w komunikacie banku.

PKO BP zwraca pieniądze

W związku z tą decyzją PKO BP zobowiązał się do zwrotu ewentualnych nadpłat opłat i prowizji wynikających z wprowadzonych zmian w latach 2014-2016. By otrzymać zwrot należy podpisać bezpłatne porozumienie.

"Porozumienie może podpisać każdy klient, do którego w latach 2014-2016 bank przesyłał informację o zmianach regulaminów oraz taryfy prowizji i opłat wyłącznie za pomocą wiadomości elektronicznych w ramach systemu bankowości elektronicznej i z którym, na dzień przekazania informacji z banku, będzie wiązać bank umowa o usługę płatniczą" - czytamy na stronie banku.

To oznacza, że na otrzymanie zwrotu nie mają szans ci, którzy nie są już klientami PKO BP.

Na podstawie porozumienia bank dokona indywidualnego rozliczenia opłat i prowizji za okres od stycznia 2014 roku do 4 sierpnia 2018 roku. Rozliczenie zostanie wykonane w ciągu czterech miesięcy od podpisania porozumienia. Na tej podstawie klienci otrzymają zwrot nadpłaty na wskazany przez klienta w porozumieniu rachunek w PKO Banku Polskim lub informację o braku kwoty do zwrotu.

Trzeba się jednak spieszyć. Porozumienie można bowiem podpisać do 4 lipca 2019 roku w dowolnym oddziale lub wybranej agencji PKO Banku Polskiego. "W przypadku rachunków wspólnych porozumienie wymaga podpisu wszystkich współposiadaczy rachunku" - podkreślono.

Co ważne, w przypadku, gdy porozumienie nie zostanie podpisane, umowy z bankiem będą kontynuowane na zasadach obowiązujących w dniu otrzymania korespondencji z banku w tej sprawie.

Inne banki

Na początku kwietnia informowaliśmy, że część klientów Getin Banku otrzyma zwrot prowizji oraz zwolnienie z opłat za przelew do innego banku. Podobnie jak w przypadku PKO BP był to także wynik decyzji prezesa UOKiK-u, który skrytykował sposób komunikacji banku z klientami.

Pod koniec września ubiegłego roku o zwrocie prowizji informował ING Bank Śląski.

W lipcu 2018 roku UOKiK poinformował także, że o zmianach opłat nieprawidłowo informowały Alior Bank, Bank Millennium, BZ WBK (obecnie Santander Bank Polska), Deutsche Bank, Idea Bank, Pekao SA i Plus Bank.