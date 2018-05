- Gdyby we Włoszech pogłębił się kryzys polityczny, to musiałoby się odbić na reszcie strefy euro i Unii Europejskiej - ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Leszek Balcerowicz. Zdaniem byłego wicepremiera "najlepszy okres w polskiej gospodarce kończy się", a to może oznaczać kłopoty dla rządzącej partii. - Dotychczas poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości nie załamało się, właśnie dlatego że "poprawiała się koniunktura na Zachodzie - zwracał uwagę.

Miliarder i inwestor George Soros podczas swojego przemówienia przed Europejską Radą ds. zagranicznych ostrzegł, że tuż za rogiem może czekać nas kolejny olbrzymi kryzys finansowy. - Unia Europejska jest w kryzysie egzystencjalnym. Wszystko, co mogło pójść źle, poszło źle - ocenił.

Skrajny scenariusz

Pytany o to profesor Leszek Balcerowicz wskazał, że "nawet George Soros nie ma czarodziejskiej różdżki i nie sądzę żeby to co powiedział musiało się sprawdzić". - Natomiast nie da się wykluczyć, że gdyby we Włoszech pogłębił się kryzys polityczny, to musiałoby się odbić na reszcie strefy euro i Unii Europejskiej - dodał, zaznaczając jednak, że "jest to skrajny scenariusz".

- Pytanie jakie będą reakcje polityków, jak się okaże, że trzeba więcej płacić za zaciągane długi. Większość długu publicznego Włoch, to dług wewnętrzny, zatem gdyby przestali spłacać to "rąbną" we własnych obywateli - podkreślał gość "Faktów po Faktach" w TVN24 BiS.

Jak tłumaczył, "to jest trochę inaczej niż w Grecji, kiedy większość długu była zagraniczna".

Jakie prognozy dla gospodarki?

Profesor Balcerowicz nie ma jednak wątpliwości, że "najlepszy okres dla polskiej gospodarki i dla PiS-u kończy się". Zdaniem byłego wicepremiera, dotychczas poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości się nie załamało, właśnie dlatego że "poprawiała się koniunktura na Zachodzie, zwłaszcza w Unii Europejskiej".

- PiS po wygranych wyborach zwiększył o 40 miliardów złotych wydatki w budżecie, a należało je ograniczać - mówił profesor Leszek Balcerowicz w rozmowie z Justyną Pochanke.

- Jeżeli koniunktura się pogorszy, nawet nie w kryzysowy sposób, to wtedy ujawnią się skutki antyrozwojowej polityki PiS-u na czele z tym, że jak obniżono wiek emerytalny, to pracuje mniejsza liczba osób zdolnych do pracy i gospodarka z tego powodu spowolni, a będą większe wydatki z budżetu - podkreślił były minister finansów.

Wzrost PKB

Główny Urząd Statystyczny podał w środę, że Produkt Krajowy Brutto w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 5,2 procent rok do roku. Odnosząc się do tych danych, profesor Balcerowicz wskazywał, że "propaganda sukcesu podawana notorycznie przez Morawieckiego i jego współpracowników wprowadza w błąd, dlatego że trzeba podawać całościowe informacje".

- Całościowe informacje są takie, że Polska należy do tych krajów Unii Europejskiej, gdzie jest największy deficyt i to mimo że jak na razie mamy świetną koniunkturę - zwracał uwagę były minister finansów.

500 plus dla niepełnosprawnych

Profesor Balcerowicz był także pytany o sejmowy protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych, którzy między innymi domagali się wprowadzenia 500-złotowego dodatku rehabilitacyjnego.

Były minister finansów nie odpowiedział, czy przyznałby taki dodatek. Zwracał jednak uwagę, że "odpowiedzialność za kraj obejmuje również odpowiedzialność za finanse kraju". - Bo ich załamanie się, to jest dramat dla całego społeczeństwa, w związku z tym należy oczekiwać i domagać się, że obecny rząd przedstawi perspektywę finansów publicznych i powie jak rozwiąże problemy. To samo należy oczekiwać od opozycji - podkreślał.

Wskazując, że program "Strzelnica w powiecie", czy budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to "wydatki pod partyjną publiczkę". - Należy domagać się, by zrezygnowali z tych wydatków, które nie pomagają najbardziej potrzebującym i minimum to byłoby przekazanie na autentycznie uzasadnione moralnie cele - ocenił gość "Faktów po Faktach".