Średnio 1521 złotych - tyle na świąteczne prezenty, żywność, podróże oraz spotkania z najbliższymi chce w tym roku przeznaczyć przeciętna polska rodzina. To o 5 procent więcej niż przed rokiem - wynika z przedstawionego w środę badania firmy doradczej Deloitte "Zakupy świąteczne 2019".

Jak wskazali autorzy badania, w tym roku najbardziej wyczekiwane prezenty to kosmetyki i perfumy, ale oprócz pachnących upominków podarujemy bliskim również książki i czekoladki.

Więcej na święta

"Polacy deklarują, że na bożonarodzeniowe prezenty, żywność, podróże oraz spotkania z najbliższymi przeznaczą średnio 1 521 zł. Jest to więcej o 5 proc. w stosunku do tego, ile wydali na poprzednie święta" - podano.

W naszym kraju wzrosną głównie wydatki na artykuły spożywcze. - Badani oceniają, że na jedzenie wydadzą więcej o 7,8 proc. w stosunku do zeszłego roku. Z kolei wydatki na prezenty wzrosną o 6,5 proc. – wskazał Michał Pieprzny z Deloitte.



Według badania kolejny rok z rzędu Polacy deklarują, że na prezenty przeznaczą nieco więcej niż na żywność. Pierwsza z tych kategorii pochłonie 36 proc. (547 zł) bożonarodzeniowego budżetu, a druga - 524 zł (34 proc.). Z kolei na podróże i spotkania towarzyskie planujemy wydać odpowiednio 324 i 126 zł.

Prezenty

Respondenci badania wskazali, że nastolatków chcą obdarować m.in. książkami, czekoladkami i grami komputerowymi. Natomiast wśród prezentów najchętniej kupowanych dzieciom znajdą się np. zabawki konstrukcyjne, kreatywne i artystyczne oraz lalki i pluszaki. Dodano, że prezentowych inspiracji szukamy głównie w internecie (49 proc.), 40 proc. z nas korzysta z tzw. marketingu szeptanego, którego źródłem jest rodzina, przyjaciele i sąsiedzi, a 38 proc. szuka też pomysłów w sklepach tradycyjnych. 36 proc. badanych wprost pyta najbliższych, co chcieliby dostać.



Największa grupa badanych (38 proc.) wybierze się po prezenty między 1 a 15 grudnia. Jedna piąta z zakupami wstrzyma się niemal do ostatnich dni przed Wigilią. Z kolei jedna czwarta prezenty kupi lub kupiła już w listopadzie.



Większość świątecznego budżetu (68 proc.), jak podano, Polacy wydadzą w sklepach tradycyjnych. Jedna trzecia rodaków zdecyduje się na zakup prezentów w sklepach internetowych - ale takich, które mają również oddziały stacjonarne - zaś 28 proc. deklaruje skorzystanie z platform e-commerce. Dodano, że 37 proc. respondentów do zakupu upominków użyje smartfonu lub tabletu.

Co przekonuje do zakupów?

Eksperci Deloitte zwrócili uwagę, że do zakupów online najbardziej przekonuje nas dostawa do domu (62 proc.), szeroki asortyment (58 proc.) oraz to, że nie mamy poczucia straty czasu (58 proc.). Ważna jest także możliwość łatwego porównania ceny (57 proc.). Z kolei za największą zaletę zakupów tradycyjnych uważamy możliwość natychmiastowego odebrania kupionego produktu (77 proc.), politykę wymiany i zwrotów (76 proc.), ochronę danych osobowych (75 proc.) oraz możliwość uzyskania fachowej porady od sprzedawcy (74 proc.).



W sklepach stacjonarnych za zakupy bożonarodzeniowe zamierzamy płacić kartą płatniczą (66 proc.) oraz gotówką (53 proc.). Z kolei w sklepach internetowych najczęściej wybierzemy kartę oraz cyfrowe portfele (po 40 proc.) - podano.



Badanie przeprowadzono online 16 września - 11 października 2019 r. na próbie blisko 7,2 tys. respondentów w wieku 18-65 lat. Tegoroczna edycja analizuje dane z ośmiu krajów europejskich: Niemiec, Włoch, Holandii, Polski, Portugalii, Rosji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.