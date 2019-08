Klienci BOŚ Banku mają problem z zalogowaniem się do swoich kont przez internet. "Trwają prace nad jak najszybszym przywróceniem pełnej funkcjonalności systemów" - poinformował bank w komunikacie.

Jeszcze w piątek BOŚ Bank informował swoich klientów, że "od godziny 22:00 w piątek, do niedzieli (do końca dnia), system BOŚBank24 oraz usługa TeleBOŚ będą niedostępne". Niestety po weekendzie klienci banku wciąż mają problem z dostępem do bankowości elektronicznej.

W poniedziałek klienci pisali na jednym z portali społecznościowych, że wciąż "nie można wykonać żadnego przelewu, a infolinia nie działa". Niektóre osoby podkreślały, że "od trzech dni nie było dostępu do konta oraz żadnego kontaktu telefonicznego".

"Przejściowe problemy techniczne z serwisem www" - tak napisał o problemach bank.

"Uprzejmie informujemy, że wystąpiły chwilowe problemy z możliwością zalogowania się do systemów bankowości elektronicznej BOŚBank24 oraz iBOSS24" - napisano w komunikacie.

Dodano również, że "trwają prace nad jak najszybszym przywróceniem pełnej funkcjonalności systemów".

"Przepraszamy za wszystkie niedogodności z tym związane" - czytamy w komunikacie banku.

W oddzielnych komentarzach na portalach społecznościowych, BOŚ Bank zaznaczył, że "działania serwisowe nie obejmują kart, także będą one działać normalnie".





Nowe przepisy

Jeszcze w niedzielę BOŚ Bank informował swoich klientów o przejściu na nowy system bankowości internetowej. Chodzi o zmianę narzędzia autoryzacji - na mobilną albo kodem SMS.

Jest to związane ze zmianami, które mają wejść w życie 14 września. Wchodzą wtedy w życie przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej dotyczące m.in. tzw. silnego uwierzytelnienia klienta, które ma zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z usług płatniczych oferowanych elektronicznie i tym samym ograniczyć możliwości wystąpienia oszustw.