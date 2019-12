Koszenie trawy, sprzątanie czy naprawa uszkodzonej nawierzchni, a to wszystko przy pędzących obok z dużą prędkością samochodach. Tak wygląda codzienność pracowników służby utrzymania autostrad. Żeby zwiększyć bezpieczeństwo zarówno ich jak i kierowców podczas prac pojawiają się ciężarówki z poduszką energochłonną. Materiał z programu "Raport" w TVN Turbo.

- To rozwiązanie jest stosowane na autostradach zachodniej Europy, dlatego zakupiliśmy dziesięć osłon energochłonnych montowanych na ciężarówki - powiedział Włodzimierz Matczak, dyrektor do spraw eksploatacji i utrzymania autostrady w firmie Autostrada Eksploatacja.

- W tym roku miały miejsce cztery zdarzenia z naszymi osłonami. W jednym przypadku samochód dostawczy uderzył centralnie w naszą osłonę, bez hamowania i gdyby nie ta osłona kierowca mógłby nawet zginąć - dodał.

Nowy sprzęt na autostradach

Blisko 161 kilometrów nowych dróg do końca 2019 roku. Oto lista Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje udostępnić kierowcom do ko... zobacz więcej » Na szczęście tak się nie stało, a to dlatego że poduszka zderzeniowa potrafi przyjąć naprawdę potężne uderzenie. - W środku tego urządzenia mamy trzy strefy zgniotu. Ten sprzęt zatrzyma samochód osobowy, który będzie się poruszać z prędkością 100 kilometrów na godzinę i nie może ważyć więcej niż dwie tony - wyjaśnił Jan Leszczyński z firmy Tioman produkującej znaki drogowe.

- W takim przypadku, jeżeli samochód osobowy uderzy w to, wytraci całą energię kinetyczną i się zatrzyma - wskazał.

Nowy sprzęt na autostradach doceniają także drogowcy, którzy na co dzień pracują w terenie. Jak przyznają, dzięki temu czują się bezpieczniej. - Na innych obwodach były kolizje z tym urządzeniem i pracownicy wyszli praktycznie bez szwanku, dlatego przydaje się to w pracy - stwierdził pracownik utrzymania autostrady Artur Malinowski.

Na razie w Polsce łącznie na wyposażeniu drogowców jest 25 tego typu poduszek. Dla porównania, w Belgii około 250.