Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą dzięki poszerzeniu o jeden pas znowu będzie bezpieczną trasą - powiedział w piątek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, podczas podpisywania umowy w sprawie opracowania dokumentacji poszerzenia tej drogi.

Koncepcję poszerzenia autostrady A2 o dodatkowe pasy ruchu od granicy województw łódzkiego i mazowieckiego do węzła Konotopa opracuje za 3,4 mln zł spółka Transprojekt Gdańsk.

Przyszły wykonawca ma zaprojektować dodatkowe pasy ruchu po wewnętrznych stronach obu jezdni istniejącej autostrady A2 na terenie woj. mazowieckiego na długości ok. 43 km.

- A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą powoli zaczyna wyczerpywać swoje możliwości techniczne. Autostrada będzie na powrót bezpieczna i przyjazna dla kierowców. Musimy zrobić wszystko, aby zapobiec tej liczbie zdarzeń, wypadków drogowych, które na tym odcinku mają miejsce, a wynikają z dużego obciążenia tej drogi, dochodzącego na niektórych odcinkach już do 60 tys. pojazdów na dobę - powiedział Adamczyk.

Docelowo A2 będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków dwie jezdnie po cztery pasy ruchu, natomiast dalszy odcinek do granicy województwa mazowieckiego będzie miał dwie jezdnie po trzy pasy ruchu.

Prace przygotowawcze będą prowadzone do 2021 roku. Budowa dodatkowych pasów może potrwać do trzech lat. Łączny koszt rozbudowy A2 może sięgnąć ok. 600 mln zł.

Likwidacja PPO

Ponadto w komunikacie MI poinformowało, że likwidacja nieczynnego Punktu Poboru Opłat (PPO) Pruszków na A2, który powoduje zakłócenia w płynności ruchu, już się rozpoczęła. Usunięte zostały wyspy dzielące, które miały służyć jako infrastruktura do poboru opłat od samochodów osobowych. Prędkość na tym odcinku, ze względów bezpieczeństwa, jest ograniczona do 40 km/h, co przy dużym natężeniu ruchu powoduje zakłócenia w płynności ruchu.

- Po likwidacji PPO Pruszków uzyskamy przepustowość i płynność ruchu, przy jednoczesnym zachowaniu pełnych standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego – powiedział p.o. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.

Prace związane z rozbiórką prowadzone są w centralnej części PPO i nie powodują utrudnień w ruchu, który odbywa się dwoma skrajnymi pasami po obu stronach placu. Po wykonaniu oznakowania poziomego i ustawieniu barier kierowcy będą mieli do dyspozycji dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Ruch będzie odbywał się płynnie, bez ograniczenia prędkości tak jak obecnie. Zakończenie robót zaplanowano na 30 czerwca 2019 r.

Pomiary ruchu na A2

"Generalny Pomiar Ruchu wykonany w 2015 roku wskazuje, że na odcinku Wiskitki – Grodzisk Mazowiecki natężenie wynosiło około 45 tys. pojazdów na dobę, na odcinku pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Pruszkowem wzrosło, bo osiągnęło około 57 tys. pojazdów na dobę, natomiast na wlocie do Warszawy pomiędzy Pruszkowem a Konotopą liczba pojazdów sięgnęła około 75 tys. pojazdów na dobę" - informowała pod koniec 2018 roku GDDKiA.

Jak dodano, pomiar ruchu wykonany w 2017 roku na odcinku pomiędzy Wiskitkami a Grodziskiem Mazowieckim wykazał 58 tys. pojazdów na dobę.

GDDKiA zwracała też uwagę, że "realizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie również powodowała zwiększenie ruchu", dlatego ważne jest, "by jak najszybciej przygotować możliwość realizacji poszerzenia autostrady A2".