Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na budowę ostatniego brakującego odcinka autostrady A1 między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem w województwie łódzkim. Wartość kontraktu wynosi 857 milionów złotych brutto.

Kontrakt zawarty z firmą Mirbud SA dotyczy budowy 24,2 kilometra trasy między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem. To ostatni z czterech inwestycyjnych odcinków w województwie łódzkim, który dotąd nie był skierowany do realizacji.



- To ostatni etap; zapinamy realizację inwestycji na autostradzie A1 na terenie całego kraju - powiedział podczas czwartkowej uroczystości w Woli Krzysztoporskiej (województwie łódzkie) szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk.



Minister dodał, że A1 jest najważniejszą autostradą w Polsce, ponieważ pozwoli ona dojechać w ciągu pięciu godzin z Trójmiasta do południowej granicy kraju z Czechami. - To wielkie ułatwienie, które w sposób zdecydowany podniesie konkurencyjność portów Trójmiasta poprzez zwiększenie dostępności do nich. Ale to przede wszystkim bezpieczne, komfortowe drogi nie tylko dla samochodów ciężarowych, ale również dla samochodów osobowych. To zmniejszenie liczby wypadków w Polsce, które są dla nas zmorą - zaznaczył Adamczyk.

Autostrada A1

Wartość zawartego w czwartek kontraktu to 857 milionów złotych brutto. W jego ramach wykonawca ma opracować projekt, a następnie wybudować nową trasę w śladzie obecnej drogi krajowej numer 1 między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem.

To najdłuższy fragment ze wszystkich czterech powstających na terenie województwa łódzkiego. Ich łączna długość to 64 kilometry. Po przebudowie droga będzie miała trzy pasy ruchu w miejsce obecnych dwóch, a nawierzchnia będzie betonowa, a nie bitumiczna, jak dotychczas, co ma zdecydowanie wydłużyć jej żywotność. Znikną wszystkie jednopoziomowe skrzyżowania, co ma poprawić bezpieczeństwo.

W ramach inwestycji powstanie nowy węzeł autostradowy Kamieńsk oraz 24 obiekty inżynierskie, w tym 3 mosty, 4 przejścia dla zwierząt, 16 wiaduktów oraz kładka dla pieszych.



Wykonawca ma na realizację przedsięwzięcia 32 miesiące, w tym 10 miesięcy na projekt, resztę na roboty budowlane. W przypadku prac budowlanych wyłączone są okresy zimowe od 15 grudnia do 15 marca.

Realizacja tego fragmentu pozwoli ukończyć budowę autostrady A1, co znacząco skróci czas przejazdu z trójmiejskich portów do południowej granicy z Czechami. Wszystkie pozostałe odcinki w województwach łódzkim oraz śląskim są już w fazie budowy. Całą A1 pojechać powinniśmy w 2022 roku.