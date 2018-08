Sanocki producent autobusów Autosan, wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, nie złożył oferty w przetargu na dostawę dla wojska czterech autobusów, ponieważ termin realizacji umowy był zbyt krótki. Zamawiający nie zgodził się na przesunięcie terminu realizacji kontraktu – powiedziała Katarzyna Hydzik z Autosanu.

Jak wyjaśniła w rozmowie z PAP Hydzik, spółka nie złożyła oferty również w poprzednim przetargu ogłoszonym przez 2. Regionalną Bazę Logistyczną (2. RBLog) w połowie czerwca na dostawę 18 autobusów.

Ten przetarg w lipcu został unieważniony z powodu braku ofert. W obu przetargach termin dostawy autobusów był wyznaczony na 30 listopada tego roku.

Przetarg

- W obu przetargach zadaliśmy pytanie zamawiającemu, czy przesunie termin realizacji umowy na koniec marca 2019 r. Zamawiający nie wyraził takiej zgody. W związku z tym, że mamy wypełnioną produkcję do ostatnich dni tego roku i nie mieliśmy fizycznej możliwości realizacji tych kontraktów do 30 listopada br., to nie mogliśmy startować w tych przetargach i złożyć ofert – wyjaśniła Hydzik.



Natomiast w rozpisanym w ubiegłym roku przetargu na 28 autobusów dla armii Autosan wygrał z ofertą wartości 18 mln zł. We wcześniejszym postępowaniu ofertę tej firmy odrzucono z powodu 20-minutowego spóźnienia.

Polska fabryka

Autosan jest jedną z najstarszych polskich fabryk. 30 marca 2016 roku fabrykę autobusów przejęło konsorcjum spółek PIT-RADWAR i Huta Stalowa Wola, należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W tym roku firma ma wyprodukować ponad 150 autobusów. Zatrudnia ponad 370 osób.



O tym, że w przetargu ogłoszonym przez 2. Regionalną Bazę Logistyczną oferty nie złożył Autosan pierwsze poinformowało w poniedziałek radio RMF.