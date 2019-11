Artur Rytel, założyciel Green Holding, grupy spółek specjalizujących się w nowoczesnych uprawach warzyw, ich przetwórstwie oraz logistyce chłodniczej, został zwycięzcą 17. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku. Zdobył także nagrodę w kategorii Produkcja i Usługi.

W kategorii Nowe Technologie/Innowacyjność statuetka trafiła do rąk Bartosza Kubika, założyciela firmy Ekoenergetyka-Polska. W kategorii Nowy Biznes nagrodę otrzymali Mateusz Juszczak, Radosław Nowosielski i Mateusz Rulewicz z Laparo. W tym roku przyznano także dwie Nagrody Specjalne.

W gali, która odbyła się na warszawskim Torze Wyścigów Konnych Służewiec, wzięła udział minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. - Sukces, który Państwo osiągnęli, jest sukcesem, którego oczekuje Polska i Polacy - podkreśliła szefowa MR.

- Chciałabym żeby Państwo czuli się tak jak dotychczas, w co wierzę, partnerem dla nas do dyskusji o przyszłości Polski, o przyszłości polskiej gospodarki. Nasze drzwi są zawsze dla Państwa otwarte - powiedziała minister.

- Chcielibyśmy wspólnie z Państwem w tych czasach wielkich wyzwań (...), wielkiej transformacji energetycznej, cyfrowej, wyzwań klimatycznych, spróbować się z nimi zmierzyć - dodała Jadwiga Emilewicz. Szefowa MR odczytała także list od premiera Mateusza Morawieckiego.

Źródło: TVN24 BiS Artur Rytel został zwycięzcą konkursu EY Przedsiębiorca Roku 2019 Artur Rytel został uhonorowany tytułem EY Przedsiębiorca Roku 2019.

Jury wyróżniło go jako "przedsiębiorcę, który wyrósł z ziemi, w dobie wyzwań skutecznie rozwinął rodzinny biznes, tworząc własną markę i rozpoznawalność na trudnym rynku". Z niedużego rodzinnego biznesu stworzył Green Holding, prężnie działającą grupę spółek, specjalizujących się w nowoczesnych uprawach warzyw, ich przetwórstwie oraz w logistyce chłodniczej. Jest pomysłodawcą marki Fit&Easy, brandowego lidera w kategorii warzyw gotowych do spożycia.

Założyciel Green Holding otrzymał również nagrodę w kategorii Produkcja i Usługi, w której Jury wyróżniło go za "przekształcenie niewielkiego rodzinnego biznesu w prężnie działającą grupę spółek, ze zintegrowanym łańcuchem dostaw".

W kategorii Nowe Technologie/Innowacyjność zwyciężył Bartosz Kubik, założyciel firmy Ekoenergetyka-Polska. Jury nagrodziło go za "stworzenie firmy, która jest polską odpowiedzią na światowy megatrend".

Bartosz Kubik jest twórcą spółki produkującej stacje szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Jego rozwiązania zasilają transport elektryczny w 60 miastach w 11 krajach. Firma jako jedna z pierwszych opracowała systemy szybkiego ładowania autobusów elektrycznych i ma dzisiaj ponad 90 procent udziałów w polskim rynku oraz około 40 procent udziałów w rynku europejskim.

Nagrodę w kategorii Nowy Biznes za "eksperyment stworzenia nowatorskiego produktu, który przyczynia się do poprawy jakości usług medycznych" otrzymali Mateusz Juszczak, Radosław Nowosielski i Mateusz Rulewicz z Laparo. Firma specjalizuje się w produkcji symulatorów medycznych, przede wszystkim urządzeń do treningu laparoskopowego dla studentów medycyny oraz lekarzy. Niebawem do sprzedaży trafić ma symulator wykorzystujący technologię VR, a celem przedsiębiorców jest wprowadzenie na rynek nowych trenażerów (urządzeń, które umożliwiają trening konkretnej umiejętności) na przykład do artroskopii.

W tym roku Jury zdecydowało również o przyznaniu Nagrody Specjalnej za "zbudowanie największej w Polsce sieci, pozwalającej milionom pacjentów rocznie wykonywać najwyższej jakości badania". Otrzymał ją profesor dr hab. n. med. Jakub Swadźba, prezes krakowskiej Diagnostyki.

Firma zatrudnia ponad 7,5 tysiąca pracowników, ma 172 laboratoria i ponad 1000 punktów pobrań. Rocznie wykonuje ponad 60 milionów badań i oferuje 3000 testów, które dają pacjentom dostęp do najnowszych osiągnięć współczesnej medycyny.

Jury w porozumieniu z Polskim Funduszem Rozwoju - Partnerem Konkursu, przyznało także Nagrodę Specjalną za ekspansję międzynarodową. Wyróżnienie za "ambitne wejście z polskim, innowacyjnym produktem na rynek międzynarodowy" otrzymali Mateusz Juszczak, Radosław Nowosielski i Mateusz Rulewicz z Laparo.

Tegorocznych zwycięzców wybrało niezależne od EY Jury. W jego skład wchodzą wybitne osobowości biznesu oraz laureaci poprzednich edycji konkursu:

- Jerzy Koźmiński - Przewodniczący Jury, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,

- Prof. Paweł Buszman - Założyciel American Heart of Poland, Przedsiębiorca Roku 2015,

- Marcin Grzymkowski - Prezes eobuwie.pl, Przedsiębiorca Roku 2016,

- Marcin Iwiński - Wiceprezes CD Projekt, Przedsiębiorca Roku 2008,

- Piotr Krupa - Prezes KRUK S.A., Przedsiębiorca Roku 2017,

- Adam Krzanowski - Prezes Grupy Nowy Styl, Przedsiębiorca Roku 2014,

- Krzysztof Pawiński - Prezes Grupy Maspex, Przedsiębiorca Roku 2011,

- Ewald Raben - Prezes Grupy Raben, Przedsiębiorca Roku 2012,

- Jacek Siwicki - Prezes, Przewodniczący Rady Dyrektorów Enterprise Investors,

- Kinga Stanisławska - Partner Zarządzający i Założyciel Experior Venture Fund,

- Andrzej Wiśniowski – Twórca firmy WIŚNIOWSKI, Przedsiębiorca Roku 2013,

- Filip Granek, Prezes XTPL S.A., Przedsiębiorca Roku 2018.

