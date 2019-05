ArcelorMittal Poland planuje tymczasowo wstrzymać pracę wielkiego pieca i stalowni w krakowskiej hucie - poinformowano w poniedziałkowym komunikacie. Jak zapowiedział prezes spółki Geert Verbeeck, zamknięcie nastąpi we wrześniu i potrwa "miesiące lub kwartały".

Prezes poinformował podczas briefingu prasowego, że spółka nie zamierza zwalniać około 1,2 tysiąca pracowników zatrudnionych w części surowcowej - zostaną oni przesunięci do części przetwórczej, czyli walcowni, innych zakładów ArcelorMittal Poland lub do prac, które obecnie wykonują firmy zewnętrzne. Część pracowników otrzyma obniżone wynagrodzenie - tak zwane postojowe.



Według prezesa decyzja o wstrzymaniu pracy wielkiego pieca i stalowni w krakowskiej hucie wynika z jednej strony ze spadającego popytu na stal na światowych rynkach, w tym w sektorze motoryzacyjnym. Z drugiej strony - mówił Verbeeck - krakowska huta utraciła konkurencyjność w związku z rosnącym importem stali spoza Unii Europejskiej, rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2 oraz cenami energii elektrycznej.



- To bardzo trudna decyzja, ale potrzebna - wynika z kilku powodów, zarówno sytuacji na światowym i europejskim rynku stali, jak i naszych kosztów produkcji (…). Zdajemy sobie sprawę, że wpływa ona na pracowników i lokalne społeczności, dlatego deklarujemy współpracę do wypracowania rozwiązań na czas postoju części surowcowej - zaznaczył Verbeeck.

ArcelorMittal Poland planuje przestój w krakowskiej hucie

Przedstawiciel huty pytany o to, jak długo potrwa przestój ocenił, że będzie to zależało od rozwoju sytuacji na rynku, w szczególności kwestii cen emisji dwutlenku węgla i nadwyżki mocy produkcyjnych w europejskich hutach, spowodowanych importem tańszych wyrobów ze wschodu.



- Jeśli to nie zostanie rozwiązane, to produkcja w części surowcowej będzie nieopłacalna - zaznaczył prezes ArcelorMittal Poland i dodał, że jej zatrzymanie to "nie kwestia dni i tygodni, ale miesięcy i kwartałów".



Według zapowiedzi, kwestie związane z tak zwanym przestojowym są uregulowane porozumieniem podpisanym przez zarząd huty ze związkami zawodowymi. - Nie przewidujemy zwolnień, bo to czasowe wstrzymanie pracy części surowcowej - podkreślił prezes.



Przedstawił też postulaty dotyczące ochrony unijnego rynku stali przed napływem tanich wyrobów ze wschodu. Według niego europejskie hutnictwo staje się niekonkurencyjne, bowiem ponosi dodatkowe opłaty związane z opłatami emisyjnymi, których nie mają producenci z innych części świata.



Import wyrobów gorącowalcowanych ze wschodu do Polski w zeszłym roku – mówił Verbeeck – zwiększył się o 500 tysięcy ton. Równocześnie - jak czytamy w komunikacie - ceny uprawnień do emisji CO2 już przekroczyły 25 euro za tonę, co stanowi wzrost o około 230 procent względem początku 2018 roku.



- Jesteśmy producentem stali i chcemy móc ją nadal wytwarzać również tu, w Krakowie. Mamy nadzieję, że warunki rynkowe się poprawią, a równe zasady konkurencyjności zostaną przywrócone, bo wtedy będziemy mogli wznowić pracę naszych instalacji - podkreślił prezes.

Największy producent stali w Polsce

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia około 70 procent potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. W jej skład wchodzi pięć hut - w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie.

AMP zatrudnia około 12 tysięcy osób, a wraz ze spółkami zależnymi - około 14 tysięcy. Należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali.



Od 2004 roku, kiedy ArcelorMittal rozpoczął działalność w Polsce, firma zainwestowała w modernizację swoich instalacji 6 miliardów złotych, z czego połowa przypadła własnie na hutę w Krakowie.



W 2017 roku spółka zakończyła projekty w części surowcowej krakowskiej huty o łącznej wartości 200 milionów złotych. Najważniejszą z nich był remont jedynego wielkiego pieca.