W najbliższym czasie paliwa na stacjach benzynowych mogą potanieć - prognozują analitycy rynku paliw. Nie wystarczy to jednak, by średnia cena w kraju dla benzyny 95 czy diesla spadła do 5 złotych za litr.

Jak napisali w piątkowym komentarzu analitycy portalu e-petrol, w najbliższym czasie "wizja obniżek wprawdzie wciąż istnieje, lecz z pewnością nie będzie ona mieć dużej dynamiki". Dodali, że od początku czerwca detaliczna cena benzyny spadła o 9 groszy na litrze, a diesla o 10 groszy na litrze. "To dobra wiadomość na początek letnich wakacji" - podkreślili.

Jak poinformował portal, "kolejne dni upływać nam będą zapewne pod znakiem spotkania G20 i corocznego zebrania OPEC, podczas których zapaść mogą postanowienia kluczowe w swych konsekwencjach dla całego rynku naftowego”. Zmiany w płatnościach za mandaty. Skorzystały tysiące kierowców Ponad 127 tysięcy mandatów o łącznej wartości 17,7 miliona złotych zostało w 201... zobacz więcej »

G20 i OPEC

Piątek to pierwszy dzień dwudniowego szczytu przywódców grupy G20. Jak się oczekuje, głównymi tematami rozmów będą spory handlowe, stan światowej gospodarki, napięcie wokół Iranu, walka ze zmianami klimatycznymi oraz walka z zanieczyszczeniem oceanów. Przy okazji szczytu w Osace dojdzie do wielu dwustronnych spotkań między przywódcami - na piątek zapowiedziano m.in. rozmowy prezydentów USA, Donalda Trumpa i Rosji, Władimira Putina, Donalda Trumpa z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem, a także prezydenta Rosji z przywódcami Francji - Emmanuelem Macronem, Wielkiej Brytanii - Theresą May i RPA - Cyrilem Ramaphosą oraz prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro z premierem Japonii Shinzo Abe.



W poniedziałek tymczasem rozpocznie się spotkanie OPEC+, podczas którego zapadnie decyzja, jak będzie wyglądać produkcja ropy w krajach koalicji w drugiej połowie roku.

"Poziom cen nie powinien zmieniać się w górę"

"O ile niepewny jest kierunek zmian cen ropy Brent, a w ślad za tym cen hurtowych w przyszłym tygodniu, to poziom cen na stacjach nie powinien zmieniać się w górę" - wskazali analitycy BM Reflex. Ich zdaniem na niektórych stacjach paliwa potanieją, ale to nie wystarczy, by średnia cena benzyny 95 czy diesla spadła do 5 zł za litr.



BM Reflex, zwraca uwagę, że "skłonność do dalszych korekt cen w dół będzie coraz mniejsza ze względu na już odnotowany w tym tygodniu wzrost cen hurtowych, który wyniósł dla benzyny blisko 13 groszy na litrze netto i dla diesla blisko 7 groszy na litrze".



Według prognozy e-patrol w nadchodzącym tygodniu cena benzyny Pb98 utrzyma się na poziomie 5,40-5,52 zł/l. "Dla benzyny Pb95 przewidujemy ulokowanie się w przedziale 5,10-5,21 zł/l. "Średnia cena diesla w najbliższym czasie wyniesie 5,03-5,14 zł/l, natomiast autogaz może kosztować 2,07-2,15 zł/l" - podano.