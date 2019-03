Odtwórz: Ceny paliw. Polacy jeżdżą tankować do Niemiec

W przyszłym tygodniu ceny paliw na stacjach benzynowych znowu wzrosną - oceniają analitycy. Wskazują, że przez ostatnie tygodnie paliwa w hurcie drożały, a ceny detaliczne nie rosły więc przyszedł czas na podwyżki w detalu.

Jak podkreśla BM Reflex, konieczność podwyżek cen detalicznych sygnalizowało już wcześniej, ze względu na solidny wzrost hurtowych cen paliw w trzech pierwszych tygodniach lutego. Co prawda w ostatnim tygodniu ceny w hurcie spadły, ale skala tej korekty nie zdołała zniwelować wcześniejszych podwyżek. Jeżeli ceny hurtowe utrzymają się na obecnym poziomie lub wzrosną, to musimy liczyć się z tym, że ceny na stacjach będą jeszcze rosły - ocenia Reflex.

Identyczne powody wskazują analitycy z portalu e-petrol.pl. Według nich, utrzymujące się na wysokim poziomie ceny paliw w rafineriach nie przeszkodziły w dalszych obniżkach na stacjach. Ale taka rozbieżność pomiędzy rynkiem hurtowym i detalicznym na dłuższą metę jest jednak nie do utrzymania, i w najbliższych dniach koszty tankowania powinny zacząć wzrastać - wskazuje portal.

Według e-petrol.pl, w przyszłym tygodniu średnie ceny paliw powinny być w przedziale 4,68-4,81 zł za litr benzyny 95, 4,96-5,08 zł za litr oleju napędowego oraz 2,11-2,18 zł za litr autogazu.

Naciski na OPEC

Jako główny czynnik decydujący o podwyżkach analitycy wskazują naciski prezydenta USA na OPEC, by ten skończył z polityką zacieśnienia podaży i pozwolił na dalszy spadek cen ropy. Baryłka ropy Brent, po spadku na początku tygodnia do 64,5 dol., podrożała na jego koniec do 67 dol.

Portal e-petrol.pl wskazuje, że po twitterowej wiadomości Trumpa rynek co prawda oddał 2,4 dol. na baryłce w ciągu jednej sesji, ale w kolejnych dniach ceny się odbudowały, prawdopodobnie pod wpływem redukcyjnych działań OPEC i jego sprzymierzeńców.

Z kolei Reflex ocenia, że dopiero wypracowanie chińsko-amerykańskiego porozumienia handlowego może w najbliższych tygodniach przełożyć się na wyższe ceny ropy.