CERT Polska ostrzega przed oszustami, podszywającymi się pod serwis aukcyjny Allegro. Użytkownicy w wiadomościach e-mailowych są proszeni o uregulowanie rachunku.

W opublikowanym w poniedziałek wpisie na Facebooku CERT Polska ostrzega przed "przed phishingiem kierowanym do użytkowników Allegro".

E-maile od oszustów

Cyberprzestępcy wysyłają e-maile "z informacją o niedopłacie do salda konta z krótkim terminem do uregulowania płatności".

CERT Polska informuje, że domena wykradająca hasła użytkowników to 2-login.alleqro-pl.choljai[.]info.

"Wszystkim osobom, które kliknęły w podobnego maila i podały dane do konta, zalecamy jak najszybszą zmianę hasła. Dodatkowo zachęcamy wszystkie osoby, które wykorzystują jedno hasło w w wielu serwisach do zmiany ich na unikalne i rozpoczęcie korzystania z menadżera haseł" - radzą eksperci.









To druga w ostatnich tygodniach kampania oszustów wycelowana w użytkowników Allegro. W połowie października informowaliśmy, że cyberprzestępcy próbują pozyskać dane do logowania do serwisu aukcyjnego.

Na początku września zespół CERT Polska ostrzegał przed kampanią SMS-ową "na dopłatę".

Zespół informował także o nowej odsłonie "znanego szantażu" prywatnymi nagraniami z kamery internetowej.

CERT Polska został powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w internecie. Zespół działa w strukturach państwowego instytutu badawczego - Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK).