BNP Paribas ostrzega przed cyberprzestępcami podszywającymi się pod bank. Nakłaniają oni do kliknięcia w przesłany link prowadzący do szkodliwej zawartości. Alior Bank poinformował z kolei o atakach, wykorzystujących wiadomości SMS w celu kradzieży danych logowania do bankowości.

Przedstawiciele Alior Banku wskazali w komunikacie, że przestępcy przesyłają wiadomość SMS z linkiem do dokonania drobnej opłaty, najczęściej w wysokości od kilkudziesięciu groszy do kilku złotych, na przykład za kuriera, fakturę, dopłatę do zakupionego w internecie towaru.

"Strona, na którą zostaje przekierowany użytkownik po kliknięciu w link, w istocie jest fałszywa (podszywa się pod bank lub pośrednika płatności, ale posiada inny adres)" - czytamy.









Jak podkreślono, takie działania mają na celu przejęcie loginu oraz hasła do bankowości, a następnie środków - "jeśli użytkownik wpisze jednorazowy kod z SMS na fałszywej stronie lub potwierdzi transakcję za pomocą aplikacji mobilnej". Przedstawiciele Alior Banku wyjaśnili, że zabieg ten ma za zadanie dodać wraz z płatnością odbiorcę do listy zaufanych, co pozwoli na wykonywanie kolejnych przelewów bez potwierdzeń w przyszłości.

Ofiarą takiego oszustwa padł mieszkaniec powiatu legnickiego, który otrzymał wiadomość SMS z prośbą o dopłatę do przesyłki w wysokości 1 złotego. "Mężczyzna kliknął w link dołączony do feralnej wiadomości, po czym przelał 'brakującą kwotę'. Jak się później okazało, z jego konta zamiast 1 zł, zniknęło prawie 18 tys. zł" - podała policja.

BNP Paribas ostrzega

To niejedyne ostrzeżenie, które pojawiło się w ostatnich dniach.

BNP Paribas poinformował, że cyberprzestępcy podszywają się pod bank i "nakłaniają do kliknięcia w przesłany link prowadzący do szkodliwej zawartości umieszczonej w serwisie Google Drive".

"Nadawcy fałszywych wiadomości informują odbiorców o przekroczonym terminie na opłacenie faktury, a przykładowa treść tematu wiadomości to: 'fv ot Bank BGZ BNP Paribas S.A. Oddzial II'" - dodano.