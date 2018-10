Odtwórz: Expander: nawet 124 zł za skorzystanie z karty do konta w złotych

Katarzyna Sułkowska zrezygnowała z funkcji prezesa Alior Banku, a rada nadzorcza Banku Pocztowego odwołała z tej funkcji Sławomira Zawadzkiego. Jednego dnia, w środę, doszło do zmian na czele dwóch banków w Polsce.

Katarzyna Sułkowska została prezesem Alior Banku w maju tego roku. Wcześniej sprawowała funkcję wiceprezes.

Następca już znany

Jednocześnie bank podał w środowym komunikacie, że rada nadzorcza Aliora powołała na stanowisko wiceprezesa banku Krzysztofa Bachta, kierującego pracami zarządu do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie go na prezesa.

Przewodniczący rady nadzorczej Alior Bank S.A. Tomasz Kulik, cytowany w komunikacie, tłumaczył, że rada zdecydowała się powołać na stanowisko wiceprezesa Bachtę, gdyż jest on doświadczonym managerem z branży finansowej. "Wybór ten należy traktować, jako wzmocnienie kompetencji i odpowiedzialności głównego akcjonariusza za przyszłość Alior Banku" - powiedział.



Krzysztof Bachta pełnił dotąd funkcję dyrektora zarządzającego ds. strategii i rozwoju w grupie PZU, dokąd trafił w 2010 roku. W początkach kariery zawodowej pracował jako konsultant w The Boston Consulting Group oraz Ernst&Young.



"Miałem okazję współpracować z Alior Bankiem i zawsze spotykałem ludzi zaangażowanych, bezpośrednich i nastawionych na osiąganie wyników. Dołączenie do zespołu Banku jest dla mnie ogromnym zaszczytem. Stawiam na kreatywność zespołu i nowatorskie rozwiązania" - powiedział, cytowany w komunikacie, Bachta.

"Doskonale rozumie potencjał synergii"

Wybór Krzysztofa Bachty na prezesa Aliora skomentował Paweł Surówka, prezes PZU SA, czyli największego akcjonariusza banku.

- Krzysztof Bachta, jako szef strategii grupy PZU i dyrektor zarządzający odpowiedzialny za nadzór nad współpracą z naszymi bankami, był kluczowym menedżerem w przygotowaniu strategii "NowePZU" do roku 2020. Doskonale rozumie potencjał synergii, który tkwi w umiejętnej współpracy grupy PZU z Alior Bank zarówno na płaszczyźnie sprzedażowej, jak i kosztowej - powiedział Surówka w rozmowie z PAP.



W jego ocenie, Bachta "w nową rolę wniesie nie tylko szerokie spojrzenie na rynek usług finansowych w Polsce i na świecie, głębokie zrozumienie trendów biznesowych i technologicznych, które wpływają na ten rynek, ale również bogate doświadczenie menedżerskie zdobyte przez lata, w czasie których prowadził najważniejsze projekty rozwojowe grupy, w tym przejęcie banku Pekao SA".



- W nowej roli może liczyć na pełne wsparcie całej Grupy PZU, której sukcesy są w dużej mierze również jego zasługą - powiedział Surówka.

Nie jedyna zmiana

Również w środę rada nadzorcza Banku Pocztowego odwołała ze stanowiska prezesa Sławomira Zawadzkiego. Do czasowego wykonywania czynności członka zarządu i pełnienia obowiązków prezesa delegowano Jakuba Słupińskiego, członka rady nadzorczej.



Sławomir Zawadzki był prezesem Banku Pocztowego od września 2016 roku. Wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa, a także był p.o. prezesa. Z Bankiem Pocztowym Zawadzki był związany też w latach 1998-2001. Pełnił wówczas funkcję wiceprezesa ds. finansowych.

O bankach

Alior Bank jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym osoby fizyczne, prawne i inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. Podstawowa działalność banku obejmuje prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, emitowanie bankowych papierów wartościowych oraz prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych. Grupa prowadzi także działalność maklerską, doradztwo i pośrednictwo finansowe oraz świadczy inne usługi finansowe.



Jak czytamy na stronie internetowej banku, Alior Banku wchodzi w skład indeksu WIG20, który skupia największe spółki warszawskiej giełdy. Największym akcjonariuszem banku jest grupa PZU.

Z kolei głównym udziałowcem Banku Pocztowego jest Poczta Polska, która ma około 75 procent akcji, a drugim - PKO BP z około 25 procent akcji.

Bank Pocztowy, który powstał w 1990 roku w Bydgoszczy, ma w ofercie proste produkty bankowe w polskich złotych dla klientów detalicznych oraz instytucjonalnych. Jak dodano na stronie, bank posiada jedną z najszerszych sieci placówek w Polsce - liczącą około 4,6 tys. placówek pocztowych, w tym blisko 800 dedykowanych wyłącznie do sprzedaży produktów finansowych placówek bankowych, mikrooddziałów oraz pocztowych stref finansowych.