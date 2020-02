Sieć sklepów Aldi poinformowała o wycofaniu ze sprzedaży jednej partii warzyw na patelnię. "W produkcie tym stwierdzono bakterię Listeria monocytogenes, co może stwarzać ryzyko dla zdrowia konsumentów" - podkreśliła w komunikacie spółka.

"Prosimy o niezwłoczny zwrot do naszych sklepów artykułu ALL SEASONS Warzywa na patelnię 450g, z kodem kreskowym 28069119, z datą przydatności do spożycia 12.2021 i numerem partii L 200120, którego producentem jest Agram S.A." - czytamy w komunikacie Aldi.

Jak dodano, pieniądze za towar zostaną zwrócone nawet w przypadku braku paragonu będącego dowodem dokonania zakupu.

Ryzyko choroby

Powodem wycofania produktu jest wykrycie bakterii Listeria monocytogenes, co - jak zaznaczono w komunikacie - może stwarzać ryzyko dla zdrowia konsumentów.

Spożycie żywności zanieczyszczonej tą bakterią może prowadzić do choroby zwanej listeriozą. Stanowi ona zagrożenie głównie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością.

Sieć Aldi poinformowała, że "w ramach ochrony prewencyjnej konsumentów" wycofała już ze produkt ze sprzedaży. Zapewniła jednocześnie, że zaistniała sytuacja nie dotyczy innych artykułów marki ALL SEASONS oraz pozostałych produktów producenta Agram S.A.