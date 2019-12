Odtwórz: Podwyżka akcyzy. Kwiatkowski: jedynym celem rządu było zwiększenie wpływów do budżetu

Prezydent Andrzej Duda popisał nowelizację ustawy podnoszącą akcyzę na alkohole i wyroby tytoniowe od 1 stycznia 2020 roku.

"Uchwalona ustawa ma na celu realizację działań w obszarze podatków, dotyczy indeksacji stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami, tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, wyroby nowatorskie oraz płyn do papierosów elektronicznych" - napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.



Wyjaśniono, że zgodnie nowelizacją stawki podatku akcyzowego będą wyższe o około 10 procent w stosunku do dotychczas obowiązujących w odniesieniu do: napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego i wyrobów nowatorskich.

Ministerstwo Finansów tłumaczyło, że zmiana stawek akcyzy na używki wynika przede wszystkim z rosnących kosztów przeciwdziałania skutkom społecznym i zdrowotnym konsumpcji napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Resort podał, że w ciągu roku z powodu chorób odtytoniowych umiera blisko 70 tysięcy Polaków, a alkohol powoduje 12 tysięcy zgonów rocznie.

Ministerstwo wskazywało także, że ostatnia podwyżka stawek akcyzy na alkohol etylowy i wyroby tytoniowe miała miejsce 1 stycznia 2014 roku i wynosiła odpowiednio 15 procent oraz 5 procent.



Dzięki podwyżce akcyzy budżet ma zyskać w przyszłym roku około 1,7 miliarda złotych.

Wzrost cen

Zgodnie z szacunkami MF, że wskutek podwyżki akcyzy na przykład półlitrowa butelka wódki może podrożeć o około 1,4 zł, a cena półlitrowej puszki piwa wzrosłaby o około 0,06 zł.



Wina o pojemności 0,75 l mogą podrożeć o około 0,12 zł (z VAT-em około 0,15 zł), a napoje fermentowane, na przykład wina owocowe o pojemności 0,75 l - o około 0,12 zł (z VAT-em około 0,15 zł). Natomiast tak zwane wyroby pośrednie, na przykład wina porto o pojemności 0,5 l, mogą zdrożeć o około 0,16 zł (z VAT-em około 0,20 zł).



Ministerstwo Finansów obliczyło, że podwyższenie akcyzy związane z wyrobami tytoniowymi może podnieść cenę paczki papierosów (20 sztuk) przeciętnie o około 1,02 zł, a paczka tytoniu do palenia (50 g) będzie droższa o 1,69 zł. Cena cygar może wzrosnąć około 0,40 zł za sztukę, a kilograma suszu tytoniowego o około 22,93 zł.

Wyjątki

Z ustawy wyłączono cydr i perry, czyli niskoalkoholowy napój z gruszek, o mocy nieprzekraczającej 5 procent.

Jak zaznaczono, wyroby te pozostaną opodatkowane preferencyjną stawką podatku akcyzowego w wysokości 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu - "w celu rozwoju tego rynku i pośredniego wspierania produkcji sadowniczej, stanowiącej jeden z filarów polskiego rolnictwa".



Wyłączenie obejmuje także akcyzę na płyny do papierosów elektronicznych, na które do końca czerwca 2020 roku obowiązuje zerowa stawka tego podatku. Płyny zostaną opodatkowane efektywną stawką akcyzy od 1 lipca 2020 roku.