Nawet sześć tysięcy policjantów może wyjechać we wtorek na polskie drogi podczas akcji pod nazwą "Bezpieczny weekend - Boże Narodzenie". Funkcjonariusze w tych dniach zadbają o płynność ruchu. Zwrócą też uwagę na wszelkie wykroczenia kierowców.

We wtorek od godziny 6 w całej Polsce trwa policyjna akcja pod nazwą "Bezpieczny weekend - Boże Narodzenie". Działania potrwają do godziny 22 w niedzielę. W tym czasie na drogi każdego dnia akcji wyjedzie średnio ponad 5 tysięcy policjantów, ale policjanci nie wykluczają, że pierwszego i ostatniego dnia działań liczba funkcjonariuszy przekroczy 6 tysięcy.

Policjanci będą patrolować głównie miejsca szczególnie niebezpieczne, a także drogi wjazdowe i wyjazdowe z największych miast.



- Najbardziej obawiamy się wyników badań trzeźwości kierujących pojazdami - zaznaczył podinspektor Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Wypadki na drogach