Agencja Wywiadu szuka kandydatów na największych targach pracy w Warszawie. Nowy pracownik może liczyć na około 4,5 tysiąca złotych "na rękę".

Jak przekazali przedstawiciele AW (ze względu na charakter służby chcieli pozostać anonimowi), w ostatnich latach ich aktywność w przestrzeni publicznej wzrosła, m.in. pojawili się w mediach społecznościowych, zmodernizowali stronę internetową i rozpoczęli cykliczne wykłady na uczelniach wyższych.



- Stanowi to spójną, świadomą i przemyślaną politykę, która ma służyć upowszechnianiu wiedzy na temat zadań stawianych przed Agencją Wywiadu, jej roli w systemie bezpieczeństwa krajowego i międzynarodowego oraz budowaniu społecznego zaufania do Agencji - dodali. Wskazali, że kolejnym celem jest "ułatwienie wyszukiwania wartościowych kandydatów".

"Ciekawy i solidny pracodawca"

Urzędników jak na lekarstwo. "Za chwilę w ogóle może nie być rąk do pracy" Coraz większym problemem jest liczba kandydatów na stanowiska w służbie cywilnej... zobacz więcej » Według przedstawicieli Agencji Wywiadu, dzięki komunikacji ze społeczeństwem przy pomocy współczesnych środków dołączyli "do grona najlepszych demokratycznych służb wywiadowczych, których obecność w przestrzeni publicznej jest już od dawna w wielu krajach standardem". Dodali, że tak działa się już m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Izraelu.



Dlatego - według AW - uczestnictwo w największych w Polsce targach pracy Absolvent Talent Days, które odbędą się we wtorek na stadionie PGE Narodowym w Warszawie, jest "naturalną kontynuacją budowy wizerunku nowoczesnej służby wywiadowczej oraz ciekawego i solidnego pracodawcy".



- To jest pierwsza edycja targów, w których bierzemy udział. W edycji jesiennej Absolvent Talent Days mieliśmy już swoje stoisko w Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu - poinformowali przedstawiciele AW. We wtorek ich stoisko będzie również na targach na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. - Do tej pory nasze wcześniejsze targi pracy cieszyły się sporym zainteresowaniem - dodali.

Kampania

Aby dotrzeć do młodych Polaków, którzy wchodzą na rynek pracy, AW rozpoczęła ostatnio kampanię informacyjno-promocyjną pod hasztagiem #genWywiadu. Przy jej pomocy poszukuje kandydatów do służby. - Rozpoczynając dialog z młodym pokoleniem Polaków przy wykorzystaniu znanych mu kanałów informacyjnych i języka, nie naruszamy tym samym powagi urzędu - zaznaczyli przedstawiciele AW.



Jak podkreślili, nowe działania, pozwalające dotrzeć do większej liczby, zwłaszcza młodych, potencjalnych kandydatów, "nie oznaczają jednoczesnej rezygnacji z tradycyjnych form rekrutacji prowadzonych w oparciu o specyficzne metody właściwe dla służby wywiadowczej".

Zarobki

Każdy przyszły oficer Agencji Wywiadu musi sprostać wszystkim kryteriom procedury kadrowej, która trwa około pół roku. Po pozytywnym przejściu etapu rekrutacji nowy pracownik AW może liczyć na wynagrodzenie rzędu 4,5 zł netto, a po ukończeniu kilkumiesięcznego szkolenia oficerskiego - prawie 5 tys. zł netto.