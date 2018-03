Z 3,5 do 4,3 procent wzrósł szacunek Produktu Krajowego Brutto (PKB) Polski na 2018 rok - wynika z raportu agencji ratingowej Moody’s. Agencja zrewidowała też szacunki dla deficytu sektora finansów publicznych i długu publicznego.

Szacunki dla deficytu sektora finansów publicznych zrewidowano do 1,8 proc. PKB (z 2,7 proc. prognozowanych we wrześniu 2017 roku). Dług publiczny ma wynieść 51,6 proc. PKB. Wrześniowa prognoza zakładała, że będzie to 53,5 procent.

Prognozy PKB "opierają się na założeniu, że nie dojdzie do eskalacji konfliktu z UE" - napisano w raporcie. Analitycy Moody's zrewidowali w dół szacunki dla ścieżki długu publicznego i deficytu w relacji do PKB głównie z uwagi na podwyższenie szacunków dla wzrostu PKB i "dalszą poprawę ściągalności podatków".

"Finansowa kara za rozwód". Pomysł rządu w sprawie emerytur W przypadku rozwodu część pieniędzy zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapita... zobacz więcej »

Bez zaskoczenia

Monika Kurtek zwraca uwagę w rozmowie z PAP, że prognozy Moody's wpisują się w ogólną ostatnio tendencję. - Większość instytucji międzynarodowych oraz ośrodków analitycznych w kraju rewiduje dla Polski prognozy, zwłaszcza jeśli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego, więc rewizja agencji Moody's nie jest zaskoczeniem - zaznaczyła.



- Niespodzianką może być najwyżej to, jak bardzo zrewidowano, bo dynamika na poziomie 4,3 proc. wzrostu PKB jest jedną z najwyższych, jeśli chodzi o instytucje zagraniczne - dodała.



Jej zdaniem jednak prognoza wzrostu PKB "w przyszłości może być jeszcze zrewidowana w górę, bo wszystko wskazuje na to, że w pierwszym kwartale br. wzrost gospodarczy mamy nadal w okolicach 5 proc.". Stąd - w opinii ekonomistki - dynamika PKB w całym roku 2018 może być analogiczna do zeszłorocznej i wynieść 4,5-4,6 proc.

Rewizja w dół uzasadniona

Co do szacunku agencji Moody's dotyczącego deficytu sektora finansów publicznych, rewizja w dół też jest uzasadniona, choć w tym przypadku akurat może być w przyszłości rewidowana w górę, w kierunku wyższego deficytu - powiedziała Monika Kurtek.



- Trzeba pamiętać, że rok 2018 to będzie pierwszy pełny rok obowiązywania obniżonego wieku emerytalnego, więc wydatki z tego tytułu będą duże - mówiła.



Jednocześnie, zwraca uwagę, że w tym roku nie będzie już ubiegłorocznej wpłaty z zysku NBP, wyższy może być też deficyt samorządów, jeśli będą dużo inwestowały. Na rzecz obniżenia deficytu mogą zaś działać mniejsze wydatki na FUS, bo jest dobra sytuacja na rynku pracy.



- Na ten moment należy się jednak zgodzić z prognozami agencji Moody's - ocenia główna ekonomistka Banku Pocztowego.