Były szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski ma opuścić areszt - zdecydował we wtorek Sąd Rejonowy Katowice-Wschód. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury, która domagała się przedłużenia tymczasowego aresztowania Chrzanowskiego o kolejny miesiąc.

Chrzanowski jest podejrzany o przekroczenie uprawnień w czasie, gdy był szefem KNF. Został zatrzymany przez CBA 27 listopada ubiegłego roku. Na wniosek prokuratury aresztował go katowicki sąd rejonowy, później zażalenia obrony w tej sprawie nie uwzględnił sąd okręgowy.

Obecny okres aresztowania Chrzanowskiego upływa 26 stycznia.

Na temat sprawy byłego szefa KNF mówił na konferencji prasowej na początku stycznia Adam Glapiński. Pytany przez jednego z dziennikarzy o zarzut jaki usłyszał Chrzanowski, prezes Narodowego Banku Polskiego odpowiedział, że: Pan Chrzanowski wyjdzie niedługo, w tym miesiącu z aresztu. I bardzo chętnie panu na wszystko odpowie.

Zarzut dla Chrzanowskiego

Przesłuchanie Chrzanowskiego po zatrzymaniu trwało dwa dni, w sumie kilkanaście godzin. Nie przyznał się do winy. Wniosek o aresztowanie byłego szefa KNF prokuratura motywowała grożącą mu surową karą - do 10 lat więzienia - oraz obawą matactwa. Decyzję o aresztowaniu podejrzanego na dwa miesiące Sąd Rejonowy Katowice-Wschód ogłosił w nocy z 28 na 29 listopada.

W grudniu Sąd Okręgowy w Katowicach rozpoznał zażalenie na aresztowanie Chrzanowskiego, złożone przez jego obrońców i zdecydował, że były szef KNF pozostanie w areszcie.

Na początku stycznia 2019 roku w tym samym śledztwie przesłuchany w charakterze świadka został prezes NBP Adam Glapiński.

Nagrana rozmowa z Czarneckim

Co dalej ze sprawą Marka Chrzanowskiego? "Zaufajmy prokuratorom" Pierwsze zawiadomienie do prokuratury w sprawie Marka Chrzanowskiego wpłynęło 7... zobacz więcej » "Gazeta Wyborcza" napisała 13 listopada, że w marcu 2018 roku ówczesny przewodniczący KNF zaoferował właścicielowi m.in. Getin Noble Banku Leszkowi Czarneckiemu przychylność dla tego banku w zamian za około 40 mln zł - miało to być wynagrodzenie dla wskazanego przez szefa KNF prawnika, Grzegorza Kowalczyka. Czarnecki nagrał rozmowę, jednak w nagraniu nie znalazła się wypowiedź Chrzanowskiego o tej kwocie. Według biznesmena szef KNF miał mu pokazać kartkę, na której zapisał 1 procent, co według "Wyborczej" miało stanowić część wartości Getin Noble Banku "powiązaną z wynikiem banku".

Jak podała po przesłuchaniu Chrzanowskiego Prokuratura Krajowa, według jej ustaleń podczas marcowego spotkania z Czarneckim ówczesny szef KNF zaproponował biznesmenowi "zatrudnienie Grzegorza Kowalczyka w charakterze prawnika w Getin Noble Bank SA na okres 3 lat oraz przekazał Leszkowi Czarneckiemu informację, że zatrudnienie to będzie skutkować przychylnością Komisji Nadzoru Finansowego w czasie realizacji programu naprawczego Getin Noble Bank SA".