W 2019 roku na drogi wydamy ponad 6 miliardów złotych - poinformował we wtorek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dodał, że w bieżącym roku na remonty, budowę dróg samorządowych przeznaczono 1,3 miliarda złotych.

- W tym roku wydaliśmy 1 mld 300 mln zł na wsparcie inwestycji na drogach gminnych i powiatowych. To realne wsparcie potrzeb samorządów. Na drogi w 2019 r. wydamy 6 mld 85 mln zł - powiedział Adamczyk na wspólnej konferencji z ministrem inwestycji i rozwoju Jerzym Kwiecińskim.



Szef resortu infrastruktury przypomniał, że w latach 2009-2015 na budowę i remonty dróg samorządowych planowano wydać 5,4 mld zł, z czego realnie na te cele przeznaczono 5,2 mld zł. - W latach 2016-2019 planowana kwota to bez mała 9 mld zł - zaznaczył Adamczyk.

Różne szacunki

O zwiększeniu wsparcia na lokalne inwestycje drogowe informowało wczoraj ministerstwo finansów. Ma je zagwarantować Fundusz Dróg Samorządowych, który w 2019 roku będzie dysponował kwotą około 5,6 mld zł.

- Nowy mechanizm gromadzenia oraz dysponowania środkami sprawi, że zdecydowanie zwiększy się kwota, która z budżetu zostanie przekazana na lokalne inwestycje drogowe. Wiele w tej kwestii będzie zależało również od możliwości samorządów. Z tego względu szacujemy, że w 2019 roku dofinansowania sięgną co najmniej ok. 3,5 mld zł. Natomiast Fundusz Dróg Samorządowych będzie gotowy na wsparcie samorządów sięgające nawet 5,6 mld zł - powiedział wiceminister finansów Leszek Skiba.

Gminy i powiaty na inwestycje drogowe będą mogły otrzymać nawet 80 proc. dofinansowania z Funduszu.

- Wprowadzamy możliwość dofinansowania inwestycji samorządowych na drogach gminnych i powiatowych do 80 proc. wartości inwestycji. To oznacza, że gminy o niskim dochodzie będą wreszcie mogły realizować marzenia swoich mieszkańców, będą mogły budować, modernizować, poprawiać stan techniczny dróg na swoich obszarach, angażując tylko 20 proc. środków potrzebnych do realizacji inwestycji - powiedział Adamczyk.



- Ustaliliśmy, że dofinansowanie będzie wynosiło do 36 mln zł. Do tej pory wartość dofinansowania nie mogła przekraczać kwoty 5 mln zł - dodał.



Minister poinformował, że jednocześnie program "Mosty dla regionów" będzie realizowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Pomoże podatek od drewna

Adamczyk zapowiedział, że do budowy i remontów dróg lokalnych dołożą się Lasy Państwowe. - Lasy Państwowe na potrzeby Funduszu Dróg Samorządowych będą odprowadzały rocznie 2 procent wartości ze sprzedanego drewna - tłumaczył. Podkreślił, że nie chodzi o dodatkową wpłatę, lecz o daninę, którą już obecnie płaci przedsiębiorstwo.

Od 2016 roku Lasy Państwowe muszą rocznie wpłacać daninę w wysokości 2 proc. przychodów ze sprzedaży drewna.

W kwietniu przedsiębiorstwo poinformowało, że za 2017 rok wpłaciło do budżetu 158 mln zł tzw. podatku od sprzedaży drewna.

Plan na 10 lat

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński ocenił, że do 2028 roku na drogi lokalne rząd wyda co najmniej 36 mld zł.

- Projekty będą mogły być realizowane do 10 lat. Ten fundusz (Fundusz Dróg Samorządowych - red.) będzie działał do 2028 roku. Myślę, że do tego czasu wydamy co najmniej 36 mld zł. Tak potężnego programu nie było - dodał Kwieciński.



Minister poinformował ponadto, że rząd otrzymał zapewnienie od Adamczyka, że od przyszłego roku będą zabezpieczone środki na drogi lokalne i jeśli samorządy złożą projekty na 6 mld zł, to "takimi środkami będzie dysponował budżet, żeby zrealizować te projekty".

O funduszu

Resort finansów poinformował, że projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych jest obecnie dyskutowany przez Stały Komitet Rady Ministrów i prawdopodobnie jeszcze we wrześniu zajmie się nim rząd

Zgodnie z projektem Fundusz zostanie utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Oprócz budowy dróg lokalnych wspierał będzie także inwestycje związane z ich remontami oraz przebudowami.

Przychody Funduszu będą pochodzić m.in. z: obligacji Skarbu Państwa, wpłaty z budżetu państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Lasów Państwowych.