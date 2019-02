Foto: Adam Purwin, były prezes PKP Cargo, nie trafi do aresztu

Foto: Flickr (CC BY 2.0)/ Paul Smith

Foto: Flickr (CC BY 2.0)/ Paul Smith Foto: Adam Purwin, były prezes PKP Cargo, nie trafi do aresztu

Adam Purwin, były prezes PKP Cargo, oraz trzech członków zarządu tej spółki nie trafią do aresztu - informuje reporter TVN24. Mężczyźni zostali zatrzymani we wtorek w związku z zarzutami niegospodarności.

Jak podaje internetowy serwis "Pulsu Biznesu", sąd w Lublinie zastosował środek zapobiegawczy w postaci kaucji wynoszącej dla trzech byłych menedżerów po 500 tys. zł, a dla jednego - 90 tys. zł.

Wnioski o zastosowanie trzymiesięcznego aresztu skierowała do sądu Prokuratura Regionalna w Lublinie.



- Skierowaliśmy do sądu wnioski o areszt na trzy miesiące wobec wszystkich zatrzymanych. Czekamy na decyzję sądu, postawione im zarzuty dotyczą niegospodarności - mówił w czwartek rano rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie Piotr Marko.



Zatrzymania

Były prezes Adam Purwin (zgodził się na publikację nazwiska i wizerunku) i członkowie zarządu PKP Cargo zatrzymani zostali we wtorek na polecenie lubelskiej prokuratury regionalnej.

Rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik podała, że zatrzymani mają usłyszeć zarzuty niegospodarności, wskutek której spółka poniosła straty niemal 250 mln zł.

Prok. Bialik wyjaśniła, że "prowadzone przez lubelską prokuraturę śledztwo dotyczy zakupu przez PKP Cargo 80 proc. udziałów w mającej siedzibę w Amsterdamie spółce Advanced World Transport B.V. - Z ustaleń śledztwa wynika, że kwota transakcji wynosząca przeszło 103 mln euro została zawyżona o ponad połowę - zaznaczyła.