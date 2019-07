Odtwórz: Premier o zarobkach w NBP: ich wysokość trzeba porównywać do rynku

Ponad pół miliona złotych - to łączna kwota premii i nagród, które w ubiegłym roku otrzymał prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, która przeprowadziła kontrolę w banku centralnym.

Kontrolą NIK objęty został 2018 rok oraz wcześniejsze działania, które miały wpływ na przygotowanie, uchwalenie i realizację założeń polityki pieniężnej w ubiegłym roku, a także skutki działań występujące po 2018 roku.

Kontrolerzy przyjrzeli się także wynagrodzeniom pracowników banku centralnego.

Nagrody i premie

Jak podano, NBP wydał na wynagrodzenia w ubiegłym roku 544 miliony złotych, czyli o 57 milionów złotych (11,7 procent) więcej niż w 2017 roku. Łączny limit kosztów wynagrodzeń wraz z narzutami nie został przekroczony.

Z raportu NIK wynika, że łączna kwota wypłaconych premii wyniosła 83 miliony złotych, natomiast nagród z funduszu pozostającego w dyspozycji Prezesa NBP 9,1 miliona złotych, a nagród z funduszu pozostającego w dyspozycji dyrektorów departamentów i jednostek organizacyjnych - 8,2 miliona złotych.

Na liście osób, które otrzymały premie i nagrody znalazł się między innymi prezes Narodowego Banku Polskiego. "W 2018 roku Prezes NBP otrzymał 202 705 złotych premii i 304 200 złotych nagród" - czytamy we wnioskach pokontrolnych. Łącznie daje to kwotę 506 905 złotych. Jak dodano, wysokość premii i nagród dla Prezesa i wiceprezesów NBP reguluje uchwała z 2004 roku.

Zarobki w NBP. Bank publikuje wynagrodzenia za ostatnie 23 lata Narodowy Bank Polski opublikował w czwartek zarobki kadry kierowniczej za lata 1... zobacz więcej » Prezes Adam Glapiński w 2018 roku zarobił łącznie prawie 710 tysięcy złotych brutto (ponad 59 tysięcy złotych miesięcznie). W tej kwocie uwzględniono: "wynagrodzenie zasadnicze/chorobowe/zasiłki, premie, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne". Z informacji opublikowanych wcześniej przez bank centralny wynika, że łączne zarobki prezesa NBP były najwyższe w 2015 roku gdy prezesem był Marek Belka. Wynosiły wówczas 800 tysięcy złotych rocznie - to prawie 67 tysięcy złotych miesięcznie.

"To jest bardzo przykre"

Na temat nagród dla prezesa Adama Glapińskiego mówił w środę w rozmowie z TVN24 Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. - Trudno mi mówić o szoku, bo są one mniej więcej tej kategorii, co były zawsze. Ciężko mi tu ingerować w tenże niezależny organ (NBP - red.) - powiedział poseł.

- Ciężko mi się na ten temat wypowiadać - dodał. - Nie specjalizuję się w kwestiach związanych z NBP i jest to niezależna instytucja - najlepiej pytać o to rzecznika, czy prezesa NBP - stwierdził Horała.

Tymczasem zdaniem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z PO-KO, "to jest bardzo przykre". - Narodowy Bank Polski to była chluba naszego kraju, byliśmy z tego dumni, byliśmy dumni z poszczególnych prezesów, a przyszła osoba, która traktuje to jak prywatny folwark. Te ogromne premie - tak naprawdę niczym nieuzasadnione - są obrazą dla społeczeństwa - stwierdziła.

- Są ludzie, którzy mają prawo do niebotycznych wynagrodzeń, a są tacy, którzy muszą się temu przyglądać i nie mają prawa protestować. Wielki skandal i to jest zaprzeczenie słów prezesa Kaczyńskiego, bo okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość do polityki idzie tylko i wyłącznie dla pieniędzy - oceniła Kidawa-Błońska.