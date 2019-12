Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę jednego z trzech odcinków autostrady A2 między Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami.

Chodzi o 12-kilometrowy fragment od węzła Kałuszyn do węzła Groszki. To jeden z trzech odcinków autostrady A2 pomiędzy węzłem Kałuszyn (nazwa robocza Ryczołek), stanowiącym koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego, a początkiem obwodnicy Siedlec.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa około 12 kilometrów autostrady A2 po dwa pasy w obu kierunkach wraz z rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu.

A2 Kałuszyn - Groszki

GDDKiA podała, że oferty w przetargu złożyło osiem przedsiębiorstw i konsorcjów:

- 499 759 123,99 zł, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor, Zawiercie,

- 520 883 980,19 zł, Polaqua, Wólka Kozodawska,

Blisko 161 kilometrów nowych dróg do końca 2019 roku. Oto lista Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje udostępnić kierowcom do ko... zobacz więcej » - 538 248 000,00 zł, Porr, Warszawa (lider) oraz UNIBEP, Bielsk Podlaski,

- 539 971 524,90 zł, Mostostal Warszawa, Warszawa,

- 551 259 100,15 zł, China State Construction Engineering, Pekin, Chińska Republika Ludowa,

- 604 591 495,45 zł, Strabag, Pruszków,

- 657 806 929,84 zł, Budimex, Warszawa,

- 689 699 668,91 zł, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia, Kobylarnia (lider) oraz Mirbud, Skierniewice.

Budżet zamawiającego wynosi 530 576 862,21 zł. Oznacza to, że dwie z ofert mieszczą się w budżecie.

Drogowcy zakładają, że umowa z wykonawcą, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w maju 2020 roku. "Wykonawca na realizację zadania będzie miał 36 miesięcy od daty jej zawarcia (w tym złożenie wniosku o ZRID po 10 miesiącach od daty rozpoczęcia)" - czytamy w komunikacie.

Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest jesienią 2023 roku.









Pozostałe odcinki A2

Obecnie budowane są dwa odcinki A2 na wschód od Warszawy. Jest to 5,6-km fragment autostrady od węzła Lubelska oraz 9,2-km fragment trasy od węzła Konik do obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

Odcinki te mają zostać oddane do użytku na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2020 roku. Łączny koszt realizacji obu odcinków to około 764,3 miliona złotych.



W przygotowaniu są z kolei odcinki trasy od Siedlec do Białej Podlaskiej (63,5 km) oraz z Białej Podlaskiej do granicy państwa (32 km). Koncepcja budowy tych odcinków ma być znana w lutym 2020 roku. Realizację obu inwestycji zaplanowano na lata 2021-2024.