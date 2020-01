Sześć wiaduktów nad przebudowywaną autostradą A1 w województwie łódzkim zostanie zamkniętych dla ruchu w czwartek 9 stycznia. To nie koniec utrudnień dla kierowców. Na następny weekend, 18-19 stycznia, zaplanowano ich wyburzenie, co będzie wiązało się z czasowym zamknięciem dla ruchu przebudowywanego odcinka A1.

O poważnych utrudnieniach dla kierowców związanych z prowadzonymi od kilku miesięcy pracami przy kompleksowej przebudowie autostrady A1 poinformowali na konferencji w środę szefowie łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz przedstawiciele wykonawcy inwestycji na odcinku "A".

Zamknięty odcinek A1

Chodzi o realizowany przez konsorcjum firm Budimex-Strabag fragment trasy między Tuszynem i Piotrkowem Trybunalskim, którego modernizacja wchodzi w kolejny etap.

W jego ramach w czwartek zostanie zamkniętych sześć wiaduktów znajdujących się nad autostradą A1 między węzłami Tuszyn i Piotrków Trybunalski Zachód.

Przeznaczone do rozbiórki obiekty znajdują się na drogach lokalnych:



- Srock - Wodzinek,

- Imielna - Sierosław,

- Przydatki - Doły Brzeskie,

- Papieże - Karlin,

- Władysławów - Żychlin,

- Bąkowiec - Polesie.

Wyłączenie obiektów z ruchu jest podyktowane koniecznością przygotowania ich do rozbiórki, czego konsekwencją będzie całkowite zamknięcie przejazdu na tym odcinku autostrady. Autostrada A1 między węzłem Tuszyn i węzłem Piotrków Trybunalski Zachód będzie niedostępna dla kierowców od godziny 19.00 w piątek 17 stycznia do godziny 6.00 w poniedziałek 20 stycznia. Pierwszych zatrzymań ruchu należy spodziewać się już jednak w piątek 17 stycznia około godziny 16.00-17.00, podczas wprowadzania tymczasowej organizacji ruchu.



Objazdy

Kierownik budowy Sylwester Wolankiewicz wyjaśnił, że w tym czasie A1 będzie zamknięta między węzłami Tuszyn i Piotrków Trybunalski Zachód, gdzie zostaną wyznaczone objazdy. Będą one prowadziły przez drogę krajową numer 12 i miejscowość Srock, analogiczne do objazdów wytyczonych pod koniec listopada, kiedy wyburzano wiadukt na łącznicy na węźle Piotrków Trybunalski Zachód.



Wskazano, że kierowcy jadący w kierunku Katowic, z węzła Tuszyn pojadą DK12 do węzła Piotrków Trybunalski Północ i dalej drogą ekspresową S8 do autostrady A1, na którą samochody wrócą na węźle Piotrków Trybunalski Zachód. Analogicznie będzie w drugim kierunku. Od strony Katowic w kierunku Łodzi z autostrady A1 trzeba będzie zjechać na drogę ekspresową S8 na węźle Piotrków Trybunalski Zachód, następnie do węzła Piotrków Trybunalski Północ i dalej DK 12 do węzła Tuszyn, gdzie auta wrócą na autostradę A1, aby kontynuować podróż w kierunku Łodzi i Gdańska.

Źródło: Google Maps Weekendowe zamknięcie odcinka A1

Zapewniono, że prace zaplanowano na weekend, aby ograniczyć do minimum uciążliwości związane z zamknięciem autostrady i zaapelowano do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do oznakowania.

"Dużo utrudnień dla podróżujących"

Zamknięcie wiaduktów będzie miało również wpływ na ruch lokalny okolicznych mieszkańców. Będą oni mogli korzystać między innymi z wybudowanych dróg serwisowych oraz przejazdów przez A1 w wyznaczonych miejscach.



Obiekty, które powstaną w miejsce zburzonych wiaduktów, mają być gotowe na początku przyszłego roku. Wykonawca inwestycji przyznał, że obecny etap prac jest najbardziej uciążliwy dla kierowców.



Zgodnie z warunkami kontraktu ten fragment trasy ma być gotowy do końca 2021 roku.

Pięć części

Budowę A1, która jest realizowana w śladzie obecnej drogi krajowej numer 1, podzielono na pięć części, z których cztery przebiegają przez województwo łódzkie.



Fragment "A" (od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski - 15,9 km) za 478,9 mln zł brutto zrealizuje konsorcjum firm Budimex-Strabag. Te same firmy za 573,1 mln zł brutto wybudują odcinek "C" (od węzła Kamieńsk do węzła Radomsko - 16,7 km), a odcinek "D" (od Radomska do granicy z woj. śląskim - 7 km) za 338,25 mln zł brutto wykona firma PUT Intercor. Te fragmenty trasy, zgodnie z zawartymi kontraktami, mają być gotowe w 2022 roku.

Rok później ma powstać odcinek "B" między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem (24,2 km), który za 857 mln zł brutto zrealizuje firma Mirbud SA.