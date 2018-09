Ruszają przygotowania do budowy prawie 17-kilometrowego odcinka autostrady A1 Kamieńsk-Radomsko w województwie łódzkim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w piątek podpisała kontrakt z konsorcjum Strabag-Budimex. Inwestycja pochłonie 573,1 miliona złotych.

Istniejąca dwujezdniowa droga zostanie gruntownie przebudowana, autostrada będzie trzypasmowa w obu kierunkach. Czas realizacji to 32 miesiące bez okresów zimowych.



Jak podkreślił na konferencji prasowej Łukasz Smółka z Ministerstwa Infrastruktury, to czwarta z pięciu umowa na budowę A1 od Tuszyna do Częstochowy. Zaznaczył, że podpisanie umowy na ostatni, najdłuższy odcinek Piotrków Trybunalski Południe - Kamieńsk (około 24,2 km) planowane jest jeszcze we wrześniu, po zakończeniu kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.



- Na terenie województwa śląskiego trwa też budowa pozostałych odcinków A1, od węzła Częstochowa Północ, wraz z obwodnicą, do Pyrzowic. Ukończenie autostrady, która połączy polskie porty z południem Europy jest priorytetem obecnego rządu - mówił Smółka.

Pięć odcinków

A1 od Tuszyna do obwodnicy Częstochowy będzie miała około 81 km, łączny koszt realizacji to około 3,7 mld zł. Trasa została podzielona na pięć odcinków realizacyjnych:



Odcinek A - węzeł Tuszyn - węzeł Piotrków Trybunalski Południe, długość około 15,9 km.

Odcinek B - węzeł Piotrków Trybunalski Południe - Kamieńsk, około 24,2 km.



Odcinek C - Kamieńsk - Radomsko, około 16,7 km.



Odcinek D - Radomsko - granica województwa, około 7 km.



Odcinek E - granica województwa łódzkiego - węzeł Częstochowa Północ, około 16,9 km.

Na 2019 rok zaplanowano oddanie do ruchu autostrady A1 w województwie śląskim. Trasa od obwodnicy Częstochowy do Pyrzowic, o długości około 57,7 km i łącznej wartości około 2,6 mld zł.