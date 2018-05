Już dzisiaj wieczorem poznamy zwycięzców siódmej edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu. W gronie finalistów "biznesowych Oscarów" znalazło się siedem osób. Na transmisję z uroczystej gali zapraszamy na antenę TVN24 i TVN24BIS.

Nagroda Polskiej Rady Biznesu to jedna z wiodących inicjatyw gospodarczych w Polsce, której celem jest honorowanie biznesmenów, wizjonerów i działaczy społecznych za ich wybitny dorobek i osiągnięcia.

Konkurs od 2012 roku promuje osoby, które dzięki swojej wytrwałości, odwadze i przedsiębiorczości potrafią w znaczący sposób wpływać na otaczającą rzeczywistość społeczną i gospodarczą.

Nominowani

"Biznesowe Oscary" czekają na kandydatów. Ostatnie godziny na zgłoszenia Do piątku 19 stycznia przyjmowane są zgłoszenia do 7. edycji Nagrody Polskiej Ra... zobacz więcej » Do nagrody Polskiej Rady Biznesu imienia Jana Kulczyka w kategorii "Sukces", za zrealizowanie spektakularnego projektu biznesowego, który wywarł trwały wpływ na polski rynek, zostali nominowani:

- Przemysław Gacek – założyciel, pomysłodawca i prezes Grupy Pracuj.

- Zbigniew Grycan – założyciel i prezes Lodziarni Firmowych Grycan.

- Zenon Ziaja – założyciel i prezes Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków.

O nagrodę PRB imienia Andrzeja Czerneckiego w kategorii Działalność społeczna - za działalność społeczną i filantropijną, której celem jest pomoc osobom i środowiskom szczególnie potrzebującym powalczą:



- Paweł Cywiński - Fundacja Chlebem i Solą, uchodzcy.info. Ruch społeczny powstały w 2012 roku z myślą o podnoszeniu świadomości społecznej na temat uchodźców nie tylko trafiających do Polski, ale i całej Europy.

- Andrzej Guła - Polski Alarm Smogowy. Pomysłodawca i założyciel pierwszej i najbardziej liczącej się inicjatywy zajmującej się przeciwdziałaniem problemowi smogu w Polsce.

- Weronika Paszewska – Akcja Demokracja. Fundatorka i dyrektor zarządzająca ruchem ludzi zaangażowanych w działania na rzecz lepszego, bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.

- Bartosz Pilitowski - Fundacja Court Watch Polska. Założyciel i lider organizacji wspierającej pozytywne zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości, poprzez prowadzenie Obywatelskiego Monitoringu Sądów oraz budowanie Centrów Sprawiedliwości Naprawczej.

Ponadto Kapituła Nagrody wskaże laureata Nagrody Specjalnej Polskiej Rady Biznesu imienia Jana Wejcherta.

W skład Kapituły wchodzą autorytety życia gospodarczego, naukowego, kulturalnego, a także członkowie rodzin Patronów Nagrody.

Uroczysta Gala, podczas której poznamy zdobywców "biznesowych Oscarów" odbędzie się w dziś o 20:00 w warszawskim Ufficio Primo. Gala transmitowana będzie na żywo przez TVN24 i TVN24BIS.