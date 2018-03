Jak sprawić, by praca sprawiała przyjemność?

Jak sprawić, by praca sprawiała przyjemność?

Polski rynek pracy jest w najlepszym stanie od 1989 roku, a mimo to aż dwie trzecie Polaków jest nieszczęśliwych w swojej pracy - wynika z raportu firmy Ernst & Young.

Twórcy raportu "Cała Polska tworzy idealne miejsce pracy" podkreślają, że sytuacja na krajowym rynku pracy jest najlepsza od czasu transformacji systemowej. Ich zdaniem jest tak, bo nad Wisłą obserwowany jest jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w historii (6,8 proc. w lutym według Głównego Urzędu Statystycznego), a Polska jest w pierwszej piątce najpopularniejszych europejskich kierunków dla inwestorów zagranicznych.

Nieszczęśliwy w pracy

To jednak nie przekłada się na zadowolenie pracowników. W raporcie czytamy, że aż 63 proc. polskich pracowników jest niezadowolonych z pracy.



"W praktyce oznacza to, że ponad połowa Polaków spędza jedną trzecią swojego życia na byciu nieszczęśliwymi" - czytamy w raporcie.



Tymczasem - jak przekonują twórcy raportu - posiadanie zadowolonych i szczęśliwych pracowników firmom po prostu się opłaca. Przypominają oni różne badania, z których wynika m.in. że zadowoleni pracownicy są o 43 proc. bardziej produktywni, o 86 proc. bardziej kreatywni i generują od 26 do 61 proc. mniejszą rotację, która dla pracodawcy jest wysokim kosztem. Oszczędności mogą płynąć również z faktu, że szczęśliwi pracownicy o 36 proc. rzadziej korzystają ze zwolnienia chorobowego.

Co zrobić?

W raporcie firmy Ernst & Young czytamy, że dobre relacje w firmie oraz szczęście pracowników można budować m.in. na zasadzie wzajemnej życzliwości. Tymczasem - jak twierdzą twórcy raportu - wśród menedżerów w dalszym ciągu popularne bywa przekonanie, że jedynym sposobem na osiąganie lepszych wyników przez pracowników jest wywieranie na nich presji. To jednak w przynosi odwrotny od pożądanego efekt.



"Zbytnio zestresowani pracownicy cechują się obniżoną efektywnością, a nawet zwiększonym wskaźnikiem rotacji. Często wolą zrezygnować z awansu lub nawet odejść niż poddawać się zwiększonej presji" - czytamy w raporcie.



Na satysfakcję pracowników pozytywnie wpływa również ich psychiczne i fizyczne zdrowie. Tymczasem - jak wynika z danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów na świecie. Pracownicy w naszym kraju spędzają w pracy średnio 1928 godzin rocznie. Dla porównania nasi sąsiedzi Niemcy pracują rocznie ponad 550 godzin mniej.