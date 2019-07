Pojawia się coraz więcej problemów ze złożeniem wniosku o świadczenie 500 plus. Nie można wejść na stronę rządową, nie działa także system w jednym z banków.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach można składać online od 1 lipca - poprzez stronę banku, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS. Od 1 sierpnia wnioski będzie można składać drogą tradycyjną - w urzędzie lub listownie pocztą.

Niestety, nie jest możliwe wejście na empatia.mpips.gov.pl - strona rządowego portalu w wielu przypadkach się nie ładuje lub ładuje się niezwykle długo. Może mieć to związek z liczbą odwiedzin tej strony, która co kilka minut rośnie o parę tysięcy.

Nie działa również system na stronie ING Banku Śląskiego. "Mamy chwilowe problemy z przyjmowaniem wniosków 300+ i 500+. Prosimy o ich składanie później" - informuje klientów na swojej stronie bank.









100 tysięcy wniosków

- O północy byliśmy na dyżurze w ministerstwie, ten początek był rewelacyjny. W ciągu pierwszych 20 minut wpłynęło 6 tysięcy wniosków. To są bardzo dobre dane - podkreślił Szwed.

Do 7.30 do ministerstwa wpłynęło ponad 50 tysięcy wniosków o nowe 500 plus, ok godziny 9 było ich już ponad 100 tysięcy. Tymi liczbami na twitterze pochwaliła się minister Borys- Szopa.



Mamy już ponad 100 tys. złożonych wniosków online o świadczenie #rodzina500plus — Bożena Borys-Szopa (@BorysSzopa) July 1, 2019

Od 1 lipca ruszył rozszerzony program "Rodzina 500 plus", który zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Od tego dnia możliwe jest składanie wniosków o świadczenie drogą elektroniczną. Od 1 sierpnia wniosek będzie można złożyć także w formie tradycyjnej – papierowej.

Od 1 lipca drogą online można także złożyć wniosek o wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł z programu "Dobry start".

W przypadku złożenia wniosku o 500 plus w okresie lipiec-wrzesień świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca. Z kolei złożenie wniosku po 30 września oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, czyli lipiec i sierpień. Rodziny, które złożą wnioski od 1 lipca, mają zagwarantowane wypłaty do końca maja 2021 r.

Z szacunków MRPiPS wynika, że po rozszerzeniu formuły programu "Rodzina 500 plus" wsparcie trafi łącznie do ok. 6,8 mln dzieci (dzisiaj ze świadczenia wychowawczego korzysta 3,6 mln dzieci – stan na kwiecień 2019 r.). Wśród nich będą teraz także wszystkie dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Z danych Centrum Informacyjnego Rządu wynika, że od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu uruchomienia programu, przeznaczono na niego ok. 70 mld zł (stan na marzec 2019 r.). W roku 2019 program "Rodzina 500 plus" będzie kosztował dodatkowe 9,6 mld zł. W kolejnych latach dodatkowy koszt finansowania programu bez kryterium dochodowego wyniesie ok. 20 mld zł. W sumie będzie to 41 mld zł rocznie.

Z kolei świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat.