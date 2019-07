Od 1 sierpnia będzie można wystąpić o świadczenie 500 plus drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. - I to też jest bardzo dobre rozwiązanie - stwierdziła we wtorek w Zabrzu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Od 1 lipca program Rodzina 500 plus objął wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Zgodnie z szacunkami resortu, dzięki tym zmianom ze świadczenia skorzysta około 6,8 miliona osób. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej pory.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach - zarówno na pierwsze, jak i kolejne dzieci - można składać online od 1 lipca. W tym celu można wykorzystać internetowy serwis banku, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS. Od 1 sierpnia wnioski będzie można składać także na papierze.

- Wiem ze spotkań z rodakami, że bardzo wiele osób postawiło również na ten bezpośredni kontakt z urzędnikami. Bardzo się cieszą z tego, że będą mogły przyjść do znanej sobie pani Asi czy pana Zbyszka, z którym od lat współpracują, że ta forma osobistych relacji jest ważna. I to też jest bardzo dobre rozwiązanie - zauważyła minister Borys-Szopa.

Szefowa MRPiPS dodała też, że w przypadku programów 500 plus i Dobry Start został pobity rekord i "ponad 2,5 miliona wniosków na 4,4 miliona rodzin wpłynęło drogą internetową". - To jest polska cyfrowa: rodziny, polskie rodziny pokazały, że stajemy się krajem absolutnie rozwiniętym, cyfrowym, nie mamy żadnych kompleksów - powiedziała Borys-Szopa.









Do kiedy wniosek?

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500 plus na nowych zasadach, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku.

Tylko złożenie wniosku do końca września 2019 roku gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach, czyli także na pierwsze dziecko zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:



Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca (na pierwsze dziecko), zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku.

Złożenie wniosku we wrześniu 2019 roku oznacza, że świadczenie, w przypadku pierwszego z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku.

Złożenie wniosku w październiku 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Złożenie wniosku w listopadzie 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku.

500 PLUS - NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI >>>