Projekt ustawy 500 plus na każde dziecko w najbliższych dniach trafi do konsultacji społecznych - poinformował wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

- Mamy przygotowany projekt, na dniach trafi on do konsultacji społecznych, wejście w życie ustawy przewidywane jest na 1 lipca. Program obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia. Nie ma już kryterium dochodowego na pierwsze dziecko - powiedział w Programie I Polskiego Radia Szwed. "Około 20 miliardów" na początek. Wicepremier: pieniądze są zabezpieczone Koszt obietnic Prawa i Sprawiedliwości w 2019 roku to około 20 miliardów złotych... zobacz więcej »

Dodatkowe posiedzenie

Opisał również, co trzeba będzie zrobić, by jak najszybciej otrzymać świadczenie. - 1 lipca składamy wniosek w formie elektronicznej, 1 sierpnia w formie papierowej, i w ciągu trzech miesięcy będą wypłacane pierwsze świadczenia, z wyrównaniem - zapowiedział wiceminister.

Jak wynika z ostatnich zapowiedzi programowych PiS, od 1 lipca 2019 r. świadczenie 500 plus obejmie także pierwsze dziecko w rodzinie. Jak mówił szef KPRM Michał Dworczyk roczny koszt uzupełnienia programu 500 plus wyniesie ok. 18,5 mld zł rocznie.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej zaznaczył, że potrzebne będzie dodatkowe posiedzenie Sejmu.

- Wydaje się dziś, że powinno być dodatkowe posiedzenie Sejmu, żebyśmy w tych terminach tę "mapę drogową" zrealizowali. Wiem, że takie rozmowy były prowadzone z marszałkiem Kuchcińskim - powiedział.