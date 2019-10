Ponad 141 tysięcy - tyle świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przyznano do 18 października br. Tak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szefowa MRPiPS Bożena Borys-Szopa poinformowała, że do 18 października złożono około 402,6 tysiąca wniosków o to świadczenie - 297,6 tysiąca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i 104,9 tysiąca do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.



- Cały czas monitorujemy sytuację. Z naszych informacji wynika, że wnioski rozpatrywane są możliwie sprawnie. To bardzo ważne, by pomoc jak najszybciej trafiała do osób najbardziej potrzebujących - powiedziała Borys-Szopa.



Poinformowała, że do 18 października ZUS przyznał ponad 111,7 tysiąca świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Z kolei KRUS do 15 października przyznał około 29,6 tysiąca tych świadczeń.

Wnioski

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające trzeba złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydanym przed 1 września 1997 roku przez komisję lekarską).

WZÓR WNIOSKU O 500 PLUS DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH >>>



Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji, na którego podstawie ZUS może ustalić prawo do świadczenia, jest również orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.



Osoby, które nie mają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz dokumentację medyczną lub też inną – istotną z punktu widzenia stanu zdrowia – dokumentację medyczną (na przykład kartę badania profilaktycznego lub dokumentację rehabilitacji leczniczej). Osoby mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, powinny do wniosku dołączyć ten dokument.



Jeśli osoba wnioskująca ma prawo do emerytury lub renty zagranicznej, wówczas powinna także dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość.

500 plus dla niepełnosprawnych