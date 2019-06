Złożenie wniosku o wyprawkę szkolną z programu Dobry start w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września - powiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Wnioski o tzw. wyprawkę szkolną można składać od 1 lipca za pośrednictwem internetu, a od 1 sierpnia - drogą tradycyjną.



Wiceminister Szwed podkreślił, że - tak jak w przypadku programu 500 plus - im szybciej będzie złożony wniosek, tym szybsza wypłata świadczenia.



300 plus w nowej odsłonie. "Większa pewność co do jego ciągłego funkcjonowania" Program Dobry start ma być kontynuowany w kolejnych latach. Ministerstwo Rodziny... zobacz więcej » - Myślę, że po doświadczeniach z ubiegłego roku, gdzie ponad 50 proc. wniosków o Dobry start było złożonych drogą elektroniczną, ten rok będzie jeszcze lepszy i tych wniosków będzie jeszcze więcej - powiedział.



Zaznaczył, że złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.



Jak dodał, program Dobry start obejmuje wsparciem 4,6 mln uczniów. Jego łączny koszt to ponad 1,4 mld zł.

Na edukację i wypoczynek

Wiceszef MRPiPS podkreślił, że rodzice bardzo dobrze znają potrzeby swoich dzieci, dlatego ministerstwo nie precyzuje na co powinny być przeznaczone środki zarówno z programu Dobry start jak i 500 plus. - Te środki są najczęściej wydawane właśnie na edukację, na wsparcie dzieci. W okresie wakacyjnym również na wypoczynek, a w okresie zimowym na ferie. Nie potwierdziły się obawy opozycji, czy osób niechętnych tym programom, że środki są marnotrawione - powiedział Szwed.



Wskazał, że w przypadku 500 plus liczba zamienionych świadczeń na formę rzeczową wynosi "tylko 4 promile procenta". - Natomiast kwota 300 zł jest oczywiście przeznaczona na wyprawkę szkolną, czyli wyposażenie dzieci w przybory, książki, czy w inne materiały szkolne - powiedział.



Przypomniał, że resort pracuje obecnie nad rozwiązaniem przewidującym wpisanie programu Dobry start do ustawy. Obecnie program ten jest realizowany na podstawie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów. - Mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze w tej kadencji parlamentu to przyjąć, żeby komuś nie przyszło na myśl, żeby to świadczenie odebrać dzieciom - powiedział.

Jak złożyć wniosek?