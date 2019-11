Jeśli do końca listopada rodzic nie złoży wniosku, pieniądze mu po prostu przepadną. Nie warto zwlekać - przypomina minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, mówiąc o tzw. 300 plus. Jej resort podał też dane, według których w ramach programu "Dobry start" złożono już 3,2 milionów wniosków.

MRPiPS przypomniało, że celem programu "Dobry start" jest wsparcie rodziców w wydatkach związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. 300 zł na wyprawkę szkolną przysługuje na każde uczące się dziecko do 20. roku życia. Według szacunków resortu program może objąć wsparciem 4,6 mln uczniów.

- Od 1 lipca do 31 października złożonych zostało 3,2 mln wniosków o świadczenie "Dobry start" – 2 mln w formie elektronicznej, 1,2 mln w formie tradycyjnej. W tym czasie wypłacono już 4,4 mln świadczeń na łączną kwotę blisko 1,32 mld zł – poinformowała minister rodziny Marlena Maląg.

Ostatnie dni na wniosek

Wciąż jest czas na złożenie wniosku o #dobryStart

Zaznaczyła, że wnioski o świadczenie można składać jeszcze tylko przez tydzień. - Jeśli do końca listopada rodzic nie złoży wniosku o świadczenie, pieniądze po prostu mu przepadną. Nie warto zwlekać – podkreśliła. Lawina wniosków o 500 plus i 300 plus przez internet. Minister podała liczby Ponad 2,6 miliona - tyle wniosków o przyznanie świadczenia 500 plus złożono w li... zobacz więcej »



Świadczenie z programu "Dobry start" w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat. Od 1 sierpnia o świadczenie mogą ubiegać się także uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych, jednak w ich przypadku wnioski można składać wyłącznie drogą tradycyjną (np. drogą pocztową lub podczas osobistej wizyty w urzędzie).



"Dobry start" nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.



Wniosek można złożyć w formie pisemnej – w urzędzie lub pocztą - oraz elektronicznie przez portal empatia.mrpips.gov.pl, bankowość elektroniczną lub PUE ZUS. Termin składania wniosków upływa 30 listopada.

