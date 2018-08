Do 17 sierpnia, 25 procent do tego uprawnionych otrzymało 300 złotych świadczenia z programu "Dobry start" - poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Według wyliczeń resortu, wyprawka szkolna może trafić do 4,6 miliona dzieci. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 miliarda złotych rocznie.

Ministerstwo poinformowało, że świadczenie otrzymało już 1,19 mln dzieci. Do rodzin trafiło już 358,4 mln zł. Droga szkolna wyprawka. Często konieczne jest "zaciskanie pasa" Miesięczny budżet, jaki rezerwuje polska rodzina, na szkolne potrzeby dziecka to... zobacz więcej »

Liderzy

Szefowa resortu rodziny i pracy zwróciła uwagę, że najlepiej z wypłacaniem pieniędzy z programu "Dobry start" radzi sobie woj. warmińsko-mazurskie. Tam świadczenie otrzymało 52 proc. uprawnionych. Na drugim miejscu w tej klasyfikacji jest woj. świętokrzyskie (40 proc.), na trzecim podlaskie (37 proc.). "W tych województwach rodzice szybko składali wnioski i samorządy są świadome tego, że rodziny potrzebują tych środków" - oceniła.

Rafalska podkreśliła, że pieniądze z programu są sprawnie wypłacane. "Wypłaty są szybsze niż można było się tego spodziewać. To pokazuje, że to, co zostało zbudowane na bazie programu Rodzina 500 plus jest maszyną, która sprawnie obsługuje różne obszary wypłat" - powiedziała.

Minister zwróciła uwagę, że z danych ministerstwa wynika, iż rodzice przed rozpoczęciem roku szkolnego najczęściej wydają pieniądze na tornistry, przybory szkolne i zeszyty do ćwiczeń. "Mamy też takie wydatki, mocno obciążające domowy budżet, jak obuwie sportowe, strój sportowy. Później rodzice wydają też na zajęcia pozalekcyjne, czy korepetycje" - mówiła.

Rafalska zaznaczyła, że rząd nawet przez moment nie rozważał, aby rozliczać rodziców, którzy otrzymają 300 zł wyprawki, czy to przez faktury, czy paragony z ich wydatków szkolnych. "Mamy tu pełne zaufania do tego, że rodzice mają bardzo dobrze rozpoznane potrzeby, wiedzą, co w danym roku szkolnym musi być nowe, a z czego można jeszcze skorzystać" - oświadczyła.

Minister przypomniała, że świadczenie nie przysługuje rodzicom, których dzieci idą do "zerówki". "Ani zerówka szkolna, ani zerówka przedszkolna nie jest tymi wydatkami objęta. Zawsze w każdym programie trzeba postawić dolną i górną granicę. Ona została wyznaczona wiekiem 7 lat i 20 bądź 24 lat" - zwróciła uwagę.

Jak podkreśliła Rafalska, ze świadczenia nie mogą skorzystać również rodziny, które przebywają za granicą. "Warunkiem otrzymania świadczenia, podobnie jak w przypadku programu Rodzina 500 plus, jest Polska jako centrum zamieszkania, centrum życia. Otrzymują te świadczenie rodziny zamieszkujące w Polsce" - mówiła.

Założenia programu

W ramach programu "Dobry start", 300 zł przysługuje na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). Świadczenie jest wypłacane niezależnie od dochodów rodziny.

Świadczenie z programu "Dobry start" może się łączyć ze świadczeniem wypłacanym z programu "500 plus". Nie przysługuje jednak "z urzędu" - jest przyznawane na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej. Wnioski można składać do 30 listopada.