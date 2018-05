20 nowych lokomotyw dla PKP Intercity

Odtwórz: Historyczny most w nowej odsłonie. Pociągi pojadą szybciej

Newag podpisał umowę na dostawę 20 lokomotyw elektrycznych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania dla PKP Intercity. Wartość umowy to ponad 367,6 mln zł.

Przetarg na dostawę tych lokomotyw ogłoszono pod koniec lipca ubiegłego roku.



Umowa obejmuje dostawę 20 nowych lokomotyw elektrycznych, z opcją na dodatkowe 10 lokomotyw. Jeśli PKP Intercity skorzysta z prawa opcji, wartość zamówienia wzrośnie do ponad 551 mln zł brutto.



Newag jest zobowiązany do realizacji zamówienia w okresie 30 miesięcy. Będzie też wykonywał przeglądy.



Cena brutto dostawy jednej lokomotywy z Newagu wynosi 17,7 mln zł.



Oprócz Newagu o udzielenie zamówienia ubiegało się jeszcze konsorcjum, w skład którego wchodziła Pesa Bydgoszcz i Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Mińsk Mazowiecki" oraz konsorcjum chińskich firm CRRC Sifang i CRRC Datong.

W całym kraju

- Naszym celem jest kolej bezpieczna, przewidywalna w czasie oraz wygodna i komfortowa. Naszym celem jest również podniesienie poziomu produkcji naszych krajowych spółek i zasilenie polskich przedsiębiorstw produkujących tabor kolejowy w zakresie innowacji i potencjału produkcyjnego - powiedział podczas uroczystości podpisania umowy minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.



Prezes PKP Intercity Marek Chraniuk poinformował, że umowa jest jednym z elementów realizacji strategii przewoźnika, zakładającej zainwestowanie ponad 7 mld zł w podniesienie standardów podróży koleją.



Nowe lokomotywy będą wykorzystywane do obsługi połączeń w całej Polsce, między innymi na trasie Przemyśl-Lublin-Warszawa-Bydgoszcz-Gdynia-Kołobrzeg.