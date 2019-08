Odtwórz: Co Polacy sądzą o zakazie handlu w niedziele?

W tym tygodniu możemy mieć problemy ze zrobieniem zakupów. W najbliższy czwartek 15 sierpnia w związku z przypadającymi na te dni świętami Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny większość sklepów będzie nieczynna. Dodatkowo najbliższa niedziela będzie objęta zakazem handlu.

Druga część tego tygodnia, to dobra okazja do odpoczynku oraz zaplanowania krótkiego urlopu. Jeśli weźmiemy jeden dzień urlopu w piątek 16 sierpnia, to łącznie zyskamy cztery dni wolnego.

Warto przy tym pamiętać o godzinach działania sklepów w tym okresie.

15 sierpnia - sklepy

Biedronka poinformowała nas, że w środę 14 sierpnia sklepy należące do sieci będą otwarte od godziny 7.00 do 22.00, "natomiast w czwartek 15 sierpnia, w związku z przypadającym tego dnia świętem, placówki sieci będą nieczynne". W piątek 16 sierpnia sklepy Biedronka będą zaś pracować w swoich standardowych godzinach.

Zakupy w internecie, płatności zbliżeniowe. Nadchodzą duże zmiany dla klientów banków Od 14 września klientów banków czekają duże zmiany. Konieczność wprowadzenia kod... zobacz więcej » Sklepy należące do sieci Lidl w czwartek 15 sierpnia będą nieczynne, w pozostałe dni funkcjonują zgodnie z regularnymi godzinami pracy. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku marketów Dino. "Markety Dino w nadchodzący długi weekend będą zamknięte w czwartek (15 sierpnia) oraz otwarte według standardowych godzin w środę i piątek (14 i 16 sierpnia)" - czytamy w przesłanej nam odpowiedzi.

Ponadto 15 sierpnia będą zamknięte wszystkie sklepy Tesco. "Natomiast w pozostałych dniach godziny pracy naszych sklepów nie ulegają zmianie. Sklepy czynne 24h zapraszają na zakupy w środę do 23.00, natomiast w piątek będą otwarte dla klientów od 6.00" - poinformowali przedstawiciele sieci.

W czwartek zakupów nie zrobimy również w sklepach Auchan oraz Polomarket. W pozostałe dni sklepy są otwarte jak zwykle. W czwartek będą również zamknięte hipermarkety i supermarkety Carrefour. "Natomiast o otwarciu, bądź zamknięciu sklepów franczyzowych Carrefour Express zgodnie z obowiązującymi przepisami decydują ich właściciele" - wskazano w przesłanej nam odpowiedzi.

Handel 15 sierpnia obędzie się tylko w najmniejszych placówkach. Pod warunkiem, że za kasą stanie właściciel lub osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej. Czynne pozostaną także stacje benzynowe.

"Tego dnia obowiązywać będą takie same zasady działalności jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. Franczyzobiorcy sklepów Żabka mogą więc skorzystać z dopuszczonych przez Ustawę wyłączeń" - wskazali przedstawiciele sieci Żabka. Jak dodano, decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach. W piątek sklepy Żabka będą czynne w regularnych godzinach, między 6.00 a 23.00.

Dodatkowo 18 sierpnia będzie kolejna niedziela z zakazem handlu.