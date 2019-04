Odtwórz: Fiskus rozliczy podatek. Jak się zalogować do Twój e-PIT?

Już 13 milionów podatników rozliczyło się w tym roku w sposób elektroniczny - skorzystało z e-deklaracji lub nowej usługi Twój e-PiT - poinformowała w piątek minister finansów Teresa Czerwińska.

Rok temu po podsumowaniu akcji składania zeznań było 11,3 mln elektronicznych deklaracji. 11 kwietnia tego roku na liczniku rozliczonych przez internet zeznań podatkowych było 12,7 mln. Ten rekordowy wynik udało się jeszcze poprawić w ostatnich dniach.

Szefowa resortu finansów przypomniała w rozmowie na antenie radiowej "Jedynki", że zeznania podatkowe są przyjmowane do 30 kwietnia - do przyszłego wtorku. Podkreśliła, że Twój e-PIT jest "prosty i intuicyjny" i pozwala na szybkie rozliczenie się z fiskusem. Czerwińska zachęcała, by jednak nie czekać z wypełnieniem PIT na ostatni moment.

Mówiła, że dla wszystkich podatników, którzy się rozliczają w formularzach PIT-37 i PIT-38 (tj. umowa o dzieło, umowa o pracę i dochody kapitałowe) ma dobrą informację: "nikt się z tym PIT-em nie spóźni". Wyjaśniła, że nawet tych podatników, którzy do 30 kwietnia nie podejmą żadnej aktywności lub też zajrzą na stronę, ale nie zatwierdzą zeznania, fiskus rozliczy w sposób automatyczny.

- To oznacza, że Krajowa Administracja Skarbowa uzna rozliczone PIT-37 i PIT-38 z dniem 30 kwietnia - zaznaczyła Czerwińska.

Dodała, że podatnik ma prawo do złożenia korekty np. w przypadku gdy zapomniał uwzględnić jakiejś ulgi. Może się tak zdarzyć, że system, z którego korzysta KAS nie uwzględni ulgi na dziecko, które urodziło się w ubiegłym roku. Wówczas trzeba taką ulgę dodać logując się do systemu Twój e-PIT.

Szefowa resortu finansów zachęcała do przekazania 1 proc. podatków na organizację pożytku publicznego.

- Są tu dwie możliwości; można zalogować się i wybrać daną organizację z listy lub też jeżeli podatnik nie podejmie takiej czynności, to automatycznie jest uzupełniana ta organizacja, która wybraliśmy w ubiegłym roku - wyjaśniła.

Natomiast osoba, która nigdy nie przekazywała 1 proc. podatku na cele społeczne, musi sama wskazać organizację.

Szybszy zwrot nadpłaty przez e-PIT

Minister zapytana o niedopłaty lub nadpłaty poinformowała, że w tym roku został wprowadzony przyspieszony zwrot nadpłaconego podatku - maksymalnie jest to 45 dni, ale w praktyce Urzędy Skarbowe zwracają pieniądze nawet w kilka dni tym osobom, które skorzystały z usługi Twój e-PIT. Natomiast te osoby, które rozliczą się w sposób tradycyjny, papierowy - termin zwrotu nadpłaty wynosi 90 dni.

W przypadku, jeżeli ktoś nie podejmie żadnych czynności, a będzie miał niedopłatę, dostanie do 31 maja informację na ten temat i będzie miał 7 dni od dnia doręczenia jej, by wpłacić kwotę niedopłaty na konto Urzędu Skarbowego.

Na początku marca informowaliśmy o tym, że podatnicy rozliczający się z fiskusem za pośrednictwem usługi Twój e-PIT mogą otrzymać zwrot niższy niż faktycznie im przysługuje. Dotyczy to osób korzystających z ulgi na dziecko. Powodem jest puste pole 116.