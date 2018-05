Co Polacy sądzą o zakazie handlu w niedziele? Najnowszy sondaż

Zbliża się kolejna niedziela z zakazem handlu. Tego dnia zakupów nie zrobimy w większości dużych sklepów i galerii handlowych. Wyjątkiem są obiekty funkcjonujące na dworcach. Zakaz nie dotyczy małych sklepów, które będą mogły być otwarte pod warunkiem, że za ladą stanie właściciel lub ktoś z jego rodziny.

Zgodnie z nowymi przepisami 13 maja przypada kolejna niedziela z zakazem handlu. W związku z tym większość dużych sklepów w tym dniu będzie zamkniętych. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy placówka jest zlokalizowana na terenie dworca.

Zgodnie z opinią ministerstwa rodziny i pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy możliwe jest także prowadzenie handlu osobiście przez franczyzobiorców, ale pod warunkiem realizowania sprzedaży osobiście i na własny rachunek.

Zakupy zrobimy również w innych mniejszych sklepach, ale za kasą również musi stanąć właściciel.

Takich cen ropy nie było od dawna. Eksperci kreślą czarny scenariusz Załamanie produkcji ropy w Wenezueli oraz potencjalne zakłócenia dostaw surowca... zobacz więcej » Ponadto w niedziele otwarte będą także stacje benzynowe. To jeden z kilkudziesięciu wyjątków zawartych w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele. Na tej liście także między innymi apteki, lodziarnie, sklepy z pamiątkami, prasą, biletami komunikacji miejskiej oraz punkty gastronomiczne.

Za złamanie zakazu handlu przedsiębiorcom grożą kary grzywny w wysokości od 1000 do nawet 100 tysięcy złotych.

Sieci odpowiedziały na zakaz

Jak informowaliśmy na początku marca w odpowiedzi na niedzielny zakaz niektóre sieci handlowe wydłużyły pracę sklepów w inne dni.

Na wydłużenie otwarcia sklepów o godzinę (w każdy piątek i sobotę) zdecydowała się największa sieć handlowa w Polsce - Biedronka. Dzięki temu sklepy są czynne do godz. 22.00, a w niektórych lokalizacjach nawet do godz. 23.00.

Na taki ruch zdecydował się także Lidl. W efekcie sklepy tej sieci w piątki i soboty są czynne do 22.00. Wcześniej takie godziny pracy dotyczyły tylko niektórych sklepów. W zależności od lokalizacji sklepy należące do sieci były czynne do 20.00 czy 21.00.

Niektóre z sieci obecnych w Polsce już wcześniej miały dłuższe godziny pracy. Jak choćby Kaufland, którego obiekty były otwarte w godzinach 7.00-22.00.

Kolejna niedziela z zakazem handlu czeka nas już w następną niedzielę - 20 maja.