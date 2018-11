Prezydent w środę po południu podpisał ustawę o ustanowieniu 12 listopada Święta Narodowego z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Została już ona opublikowana w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że nowe przepisy wchodzą w życie od czwartku. Wcześniej posłowie przyjęli poprawkę Senatu zakładającą zakaz handlu.

O podpisaniu ustawy przez Andrzeja Dudę poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Ustawa w pierwotnej wersji została uchwalona przez Sejm 24 października. Projekt został złożony przez posłów PiS dzień wcześniej. Autorzy ustawy argumentowali, że 11 listopada w bieżącym roku wypada w niedzielę, stąd pomysł uczynienia 12 listopada dniem wolnym.

Poprawki Senatu

26 października Senat zaproponował trzy poprawki do ustawy. Jedna z nich skreślała preambułę ustawy, druga usuwała sformułowanie, iż dzień 12 listopada 2018 r. jest "uroczystym Świętem Narodowym", proponując w to miejsce zapis, że dzień ten jest "Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej". Gorąca debata w sprawie 12 listopada. Słowa Petru oburzyły prezesa PiS - To pokazuje, gdzie macie swojego prezydenta, to pokazuje jakie jest jego miejs... zobacz więcej »

Najmocniej dyskutowana była jednak trzecia poprawka z zaproponowanych przez Senat, która skreślała artykuł 3 ustawy, zgodnie z którym 12 listopada mają nie obowiązywać zasady ograniczające handel w niedziele i święta w placówkach takich jak m.in. sklepy, hurtownie czy domy towarowe.

Ostatecznie posłowie zgodzili się na wszystkie te poprawki.

Handel zakazany, ale...

Oznacza to, że w poniedziałek 12 listopada sklepy powinny pozostać zamknięte. Warto jednak podkreślić, że - w ocenie części komentatorów - przyjęty z poprawkami projekt może być nieskuteczny. Z obowiązującej obecnie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni wynika bowiem, że takie ograniczenia mogą występować tylko w konkretnych dniach wymienionych w ustawie o dniach wolnych. 12 listopada tam nie ma. – Ja liczę na to, że na podstawie po prostu zdrowego rozsądku i życzliwości właścicieli sklepów, dużych hipermarketów i supermarketów pracownicy po prostu nie będą pracować - odpowiadał na te wątpliwości w piątek w TVN24 marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Zgodnie z przyjętą dziś przez Sejm ustawą zostaną przełożone wszystkie rozprawy sądowe zaplanowane na ten dzień. 12 listopada odbędą się zaplanowane zabiegi w państwowych placówkach medycznych, także apteki będą czynne w tym dniu. Do pracy w najbliższy poniedziałek pójdą też służby mundurowe, pracownicy transportu publicznego, lekarze i pielęgniarki.