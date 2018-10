Liczba dni wolnych wzrośnie, ale do Ukrainy nam daleko

W tym roku Polacy mieli mieć 13 dni ustawowo wolnych od pracy. Ta liczba jednak wzrośnie po wprowadzeniu ustawy o święcie narodowym 12 listopada z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Nadal daleko nam jednak do Ukraińców. Nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy mają aż 18 dni ustawowo wolnych od pracy. O szczegółach w TVN24 BiS mówił Mateusz Walczak.

Projekt ustawy o święcie narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, autorstwa posłów PiS, we wtorek został przyjęty przez Sejm. Teraz trafi do Senatu, a następnie - o ile nie wydarzy się nic nieoczekiwanego - do podpisu prezydenta.

Autorzy ustawy przypomnieli, że 11 listopada w bieżącym roku wypada w niedzielę, stąd pomysł uczynienia 12 listopada dniem wolnym.

Dni ustawowo wolne od pracy

Tym samym liczba dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce wzrośnie w tym roku z 13 do 14. To zdecydowanie więcej niż w Niemczech, gdzie takich dni jest 9.

Ponadto na tym tle wyprzedzamy Białoruś - 12 dni oraz Czechy - 13 dni. Nieco więcej, bo 15 dni ustawowo wolnych do pracy ma Litwa. Podobnie Słowacja, która takich dni ma 16.

Wśród naszych sąsiadów liderem jest Ukraina z 18 dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Ekonomiści wyliczają, że jeden dzień przerwy oznacza straty dla gospodarki w wysokości około 3,96 miliarda złotych, czyli około 0,2 procent Produktu Krajowego Brutto.