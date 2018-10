Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych zdecydował o odwołaniu sesji giełdowej w poniedziałek 12 listopada - podała spółka w środowym komunikacie. Ustawa ustawiająca dzień wolny od pracy tego dnia jeszcze nie obowiązuje - po głosowaniu w Senacie, wróciła z poprawkami do Sejmu.

Giełda Papierów Wartościowych podała w środowym komunikacie, że powodem odwołania sesji jest planowane ustanowienie przez Sejm 12 listopada świętem narodowym z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej oraz dniem wolnym od pracy.

Spór w Senacie

Senat poparł w piątek z poprawkami ustawę o święcie narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiającą 12 listopada br. dniem wolnym od pracy.

Za ustawą głosowało 46 senatorów, przeciw było 20, od głosu wstrzymało dwóch senatorów.

Senatorowie opowiedzieli się za poprawką zmierzającą do tego, aby w dniu 12 listopada 2018 r. obowiązywały zasady dotyczące ograniczenia handlu, analogiczne do obowiązujących w niedzielę i inne dni świąteczne. Odrzucono zaś poprawkę zmierzającą do tego, by w dniu 12 listopada br. służba zdrowia pracowała tak jak w dni wolne od pracy. Święto 12 listopada. Rzecznik zmienił zdanie w sprawie decyzji prezydenta Andrzej Duda podpisze ustawę wprowadzającą dodatkowy dzień wolny od pracy 12 lis... zobacz więcej »

Sprawozdawca ustawy senator Czesław Ryszka (PiS) podkreślił wcześniej, że 11 listopada 1918 r. to przełomowy dzień w dziejach Polski i Europy. - Ta data stała się takim symbolicznym wydarzeniem odzyskania przez Polskę niepodległości. Myślę, że to narodowe święto jest jednym z najważniejszych świąt państwowych. I skoro ten dzień 11 listopada przypada w niedzielę, a mógłby przypadać w tygodniu i być dniem świątecznym, dobrym jest pomysł, by świętować trochę dłużej - mówił.

W ocenie senator Barbary Borys-Damięckiej (PO) Sejm przyjął tę ustawę "nieodpowiedzialnie, bez uwzględnienia szkody ekonomicznej dla budżetu państwa i dla społeczeństwa". - Ustawa sortuje obywateli na tych, którzy będą świętować i tych, którzy będą pracować, wprowadza chaos - powiedziała. Wskazała też na negatywną opinię Biura Legislacyjnego odnośnie zgodności ustawy z Konstytucją.

Czas nagli

Najbliższe posiedzenie Sejmu, na którym powinny być rozpatrywane poprawki Senatu, zaplanowane jest na 7-9 listopada. Oznacza to, że prezydent będzie miał bardzo mało czasu na podpisanie ustawy.



Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski napisał jednak w poniedziałek na Twitterze, że Andrzej Duda podpisze ustawę wprowadzającą dodatkowy dzień wolny od pracy 12 listopada tego roku.