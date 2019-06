369 milionów złotych, czyli o 40 milionów złotych więcej niż przed rokiem, trzeba było mieć, żeby zadebiutować na tegorocznej liście 100 najbogatszych Polaków "Wprost". Drugi rok z rzędu tytuł najbogatszego Polaka przypadł Michałowi Sołowowowi - czytamy w poniedziałkowym wydaniu tygodnika.

"Cała setka uzbierała około 153 miliardów złotych majątku, czyli o 10 miliardów złotych więcej niż rok temu. Lokalnie to rekordowa kwota, ale globalnie 100 najbogatszych Polaków ma w sumie zaledwie jedną trzecią tego, co jeden Amerykanin Jeff Bezos, czyli najbogatszy człowiek na Ziemi" - czytamy w poniedziałkowym "Wprost".

Lista najbogatszych Polaków

"Drugi rok z rzędu tytuł najbogatszego Polaka przypadł Michałowi Sołowowowi (12,1 miliarda złotych), pierwszemu przemysłowcowi III RP. Kontrolowany przez niego chemiczny Synthos, producent podłóg Barlinek czy armatury łazienkowej Cersanit, przynoszą co roku setki milionów złotych zysku" - pisze tygodnik.



Tytuł wicelidera od lat dzierży Zygmunt Solorz (10,1 miliarda złotych). Ex aequo na trzecim miejscu wylądowali po raz drugi Dominika Kulczyk (7 miliardów złotych) i Sebastian Kulczyk (7 miliardów złotych) - czytamy. "Pod koniec czerwca ubiegłego roku doszło do ostatecznego podziału spadku po zmarłym w 2015 roku Janie Kulczyku. Jego dzieci, Dominika i Sebastian, odziedziczyli wspólnie (m.in.) ponad 10 miliardów złotych gotówki pochodzącej ze sprzedaży akcji globalnego koncernu piwowarskiego SABMiller" - czytamy we "Wprost".



Najmłodszy kanadyjski miliarder urodził się w Polsce Najmłodszym miliarderem w Kanadzie jest urodzony w Polsce Piotr Szulczewski. Jeg... zobacz więcej » Tygodnik wskazuje, że na tegorocznej liście jest sporo niespodzianek. Największą z nich - jak czytamy - jest dramatyczny spadek Leszka Czarneckiego, który w zeszłym roku z 1,5 miliarda złotych majątku plasował się na 22. miejscu listy 100. W tym roku, z majątkiem szacowanym na 393 miliony złotych, znalazł się na przedostatnim miejscu. "Ledwie złapał się w tym roku na listę 100. A w 2008 roku był trzecim najbogatszym Polakiem" - przypomina "Wprost".



W zestawieniu na 88. pozycji znaleźli się też Anna i Robert Lewandowscy (450 milionów złotych).



Po raz pierwszy w gronie 100 najbogatszych Polaków znalazł się Marcin Gortat, który zajął 97. miejsce (400 milionów złotych). "Po tym, jak rok temu zmienił klub z Washington Wizards na Los Angeles Clippers, dostał ponad milion dolarów podwyżki za sezon" - czytamy w poniedziałkowym wydaniu tygodnika, który listę 100 najbogatszych Polaków publikuje po raz 30.

Wśród 19 debiutantów znalazł się również Paweł Marchewka, którego Techland wyrósł na drugiego największego producenta gier komputerowych w kraju. "Jest też Igor Klaja od marki 4F, w ubraniach której chodzą już olimpijczycy z siedmiu krajów" - informuje "Wprost".

1. Michał Sołowow - 12,1 miliarda złotych

Sołowow od wielu lat utrzymuje się w dziesiątce najbogatszych ludzi w Polsce. Na liście zadebiutował w 1997 roku i to od razu na 10. miejscu. Tylko w ciągu roku powiększył swój stan posiadania o ponad miliard złotych. Inwestuje w branżę nowych technologii w sektorach medycyny, biotechnologii i chemii. Przedsiębiorca znany jest z zamiłowania do sportu. Jest trzykrotnym wicemistrzem Europy i dwukrotnym wicemistrzem Polski w rajdach samochodowych.

Majątek w 2018: 10,8 mld zł



Miejsce w poprzednim rankingu: 1

2. Zygmunt Solorz - 10,1 miliarda złotych

Od wielu lat na podium rankingu najbogatszych Polaków. Działa w branży medialnej, ale majątek pomnaża m.in. poprzez inwestycje w finanse, energetykę i telekomunikację. Jest właścicielem sieci komórkowej Plus. Kontroluje też Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin.

Majątek w 2018: 9,1 miliarda złotych

Miejsce w poprzednim rankingu: 2

3. Sebastian Kulczyk - 7 miliardów złotych

Nowa strategia Sebastiana Kulczyka zakłada stopniowe wychodzenie z większości biznesów ojca na rzecz budowy portfela międzynarodowych spółek technologicznych. W 2017 roku uruchomił Manta Ray VC, swój fundusz, który zasilił kwotą 60 milionów euro. W portfelu ma już 25 spółek, które reprezentują głównie sektor edukacji, zdrowia oraz infrastruktury przyszłości.

Majątek w 2018: 7,1 miliarda złotych

Miejsce w poprzednim rankingu: 3

3. Dominika Kulczyk - 7 miliardów złotych

"Mam nieproporcjonalnie dużo pieniędzy". Miliarderka zdecydowała, co zrobi z fortuną Była żona szefa Amazona i jedna z najbogatszych kobiet na świecie MacKenzie Bezo... zobacz więcej » Największy akcjonariusz giełdowej spółki Polenergia, której sztandarowym przedsięwzięciem jest budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Jest też prezesem zarządu i współzałożycielką Kulczyk Foundation, która wspiera projekty infrastrukturalne i inwestycje społeczne w krajach rozwijających się.

Majątek w 2018: 7,1 miliarda złotych

Miejsce w poprzednim rankingu: 3

5. Tomasz Biernacki - 6,3 miliarda złotych

Jest twórcą sieci sklepów spożywczych Dino, która kilka miesięcy przebiła barierę tysiąca sklepów. Przez ostatnie pół roku kurs akcji handlowego potentata, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, urósł o jedną trzecią.

Majątek w 2018: 5,2 miliarda złotych

Miejsce w poprzednim rankingu: 7

6. Jerzy Starak - 5,9 miliarda złotych

W ubiegłym roku kontrolowane przez niego firmy sprzedały farmaceutyki za prawie 2,8 miliarda złotych. Jerzy Starak to większościowy udziałowiec Polpharmy, która zajmuje się produkcją leków generycznych, czyli tańszych zamienników oryginalnych leków. Firma wraz z partnerem strategicznym zatrudnia ponad 7,5 tysiąca osób, posiada siedem zakładów produkcyjnych i pięć ośrodków badań i rozwoju.

Starak kontroluje też Herbapol Lublin. Biznesmen jest też udziałowcem Zakładów Tłuszczowych Kruszwica (takie marki jak Olej Kujawski czy margaryna Smakovita).

Majątek w 2018: 5,8 miliarda złotych

Miejsce w poprzednim rankingu:6

7. Piotr Szulczewski - 5,35 miliarda złotych

W tym roku został okrzyknięty najmłodszym miliarderem w Kanadzie. Mając 30 lat razem z kolegą ze studiów Dannym Zhangiem uruchomił aplikację Wish, pozwalająca robić zakupy w sieci. Dziś z systemu codziennie korzysta kilka milionów ludzi na całym świecie.

Majątek w 2018: 5,9 miliarda złotych

Miejsce w poprzednim rankingu: 5

8. Paweł Marchewka - 4,36 miliarda złotych (debiut)

Marchewka jest prezesem Techlandu, która zajmuje się produkcją gier komputerowych. Spółka wyprodukowała między innymi gry "Dead Island" i "Dying Light". Druga z nich od premiery 2015 roku sprzedała się w liczbie ponad 16 milionów egzemplarzy.

9. Zbigniew i Mateusz Juroszkowie - 3,5 miliarda złotych

Zbigniew Juroszek stoi na czele Grupy Atal z Cieszyna, specjalizującej się w budownictwie mieszkaniowym, biurowym i handlowo-magazynowym. Grupa działa od 1990 roku. Na rynku odzieżowym działa jego spółka Atal Textil, która zajmuje się hurtowym handlem tkaninami.

Zbigniew Juroszek jest również twórcą firmy bukmacherskiej Star-Typ Sport, na której czele stoi jego syn Mateusz.

Majątek w 2018: 1,7 miliarda złotych (bez syna Mateusza)

Miejsce w poprzednim rankingu: 18

10. Antoni Ptak - 3,1 miliarda złotych

Biznesmen najbardziej znany jest ze swojego Ptak Fashion City w Rzgowie, które stworzył w 1993 roku. Ptak jest też właścicielem Warsaw Expo w Nadarzynie, czyli największego ośrodka targowo-wystawienniczego w Europie Środkowo-Wschodniej. Inwestuje też za granicą. Na Florydzie prowadzi własną sieć hoteli, we Francji kupił zamek, a w dżungli między Sao Paulo a Rio de Janeiro postawił polski dworek.

Majątek w 2018: 3,1 miliarda złotych

Miejsce w poprzednim rankingu: 9