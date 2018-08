Nawet 10 milionów pasażerów rocznie ma korzystać z terminala pasażerskiego Portu Lotniczego w Radomiu po jego rozbudowie - wynika z zamówienia opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze". Całkowita powierzchnia budynku ma mieć około 30 tysięcy metrów kwadratowych.

Na stronach internetowych BIP Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" (PPL) ukazało się ogłoszenie o zamówieniu publicznym.



Jak czytamy w dokumencie, w związku z planowaną rozbudową Lotniska w Radomiu, zamawiający, czyli Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze", planuje przeprowadzenie czterech postępowań przetargowych.

Jakie plany?

Chodzi o: wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) dróg kołowania oraz płyt postojowych; wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym towarzyszących obiektów kubaturowych, wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno - Użytkowym w zakresie parkingów, dróg miejskich, miejsc postojowych i dworców oraz na wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym budowy terminala.



Lotnisko w Radomiu upadło. Ale wkrótce mają z niego latać miliony pasażerów Nawet 10 milionów pasażerów rocznie. Tylu ma korzystać z nowego portu lotniczego... zobacz więcej » Jeśli chodzi o terminal pasażerski, zgodnie z ogłoszeniem ma on być jednokondygnacyjny o przepustowości rocznej co najmniej 3 mln pasażerów, przy założeniu obsługi głównie ruchu czarterowego o dużej sezonowości.



"Budynek musi spełniać wszystkie niezbędne funkcje z zakresu obsługi pasażerów odlatujących i przylatujących, a także funkcje komercyjne, magazynowe, techniczne i w ograniczonym zakresie funkcje operacyjne, socjalne oraz biurowe. Wymaga się, aby projekt terminala uwzględniał m.in. wyposażenie w postaci około 30 stanowisk check-in, dziewięć ogólnodostępnych linii kontroli bezpieczeństwa, dziewięć poczekalni odlotowych oraz gate’ów, trzy karuzeli bagażowych" - czytamy w ogłoszeniu.



Powierzchnia całkowita budynku ma wynieść około 30 000 m kw.



"Wykonawca projektu terminala musi opracować na dużym poziomie ogólności koncepcję dalszej modułowej rozbudowy strefy odlotów (checkin, sortownia bagażu, kontrola bezpieczeństwa, poczekalnie odlotowe) oraz przylotów (karuzele bagażowe, sortownia bagażu, kontrola dokumentów na przylotach), zapewniającej całkowitą przepustowość terminala na poziomie 10 milionów pasażerów rocznie" - czytamy.



Jeśli chodzi o infrastrukturę dla samolotów, to nowe drogi kołowania mają łączyć płytę postojową oraz płytę odlodzeniową z drogą startową, w tym dwie drogi szybkiego zjazdu, o łącznej powierzchni około 130 000 m kw. Płyta postojowa ma mieć całkowitą powierzchnię około 50 000 m kw. i obejmować dziewięć nowych stanowisk postojowych dla samolotów kodu C (jak np. Boeing 737) oraz dwa stanowiska postojowe kodu E (np. dreamliner Boeinga).



Projekt budowlany zakłada wybudowanie m.in. parterowej hali utrzymania sprzętu lotniskowego, budynek wielokondygnacyjny dla służb lotniskowych oraz centrum zarządzania kryzysowego o funkcjach operacyjnych i socjalnych, budynek wielokondygnacyjny o funkcjach administracyjnych, wielokondygnacyjny budynek Lotniskowej Straży Pożarnej, wraz z garażem, a także m.in. plac manewrowy, parking strefy dostaw, parking dla personelu oraz gości.

Zdecydowała ekspertyza

W kwietniu prezes Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" Mariusz Szpikowski przekazał, że z analizy firmy doradczej Arup wynika, iż lotnisko w Radomiu spełnia kryteria lotniska komplementarnego dla Lotniska Chopina.



Walka o przejęcie pasażerów z lotniska Chopina. "Po co wydawać dwa razy te same pieniądze" Z punktu widzenia racjonalnej analizy to Modlin ma największe szanse, żeby w naj... zobacz więcej » Szpikowski przyznał wówczas, że "Radom ma nieprzystosowaną infrastrukturę drogową, postojową, terminalową. (...) nie jest dzisiaj przystosowany do wykonywania regularnych lotów pasażerskich". Dodał, że lotnisko nie posiada także infrastruktury, np. paliwowej.



Jak mówił wówczas, za 20 miesięcy PPL ma możliwość posiadania lotniska, które jest w stanie obsłużyć około 3 mln pasażerów czarterowych. Koszt rozbudowy lotniska - to kwota 425 mln zł; w tym czasie droga startowa zostałaby wydłużona z 2 tys. metrów do 2,5 tys., metrów.



W drugim etapie - jak mówił Szpikowski - lotnisko mogłoby się rozbudowywać nie pogarszając w tym czasie parametrów - do poziomu obsługującego 7-9 mln pasażerów rocznie, za kwotę 467 mln zł. Droga startowa uzyskałaby wtedy 2,8 tys. metrów.

Wybór Radomia na lotnisko uzupełniające dla Warszawy budzi wątpliwości ekspertów. Wskazują oni na dużą odległość pomiędzy miastami (ok. 100 km), co jest niezgodne z praktykami rynku lotniczego. Argumentują również, że lotnisko w Radomiu - w przeciwieństwie do Modlina - położone jest blisko osiedli mieszkaniowych, co ogranicza jego rozbudowę.

Wniosek o upadłość

Pod koniec lipca media informowały, że do sądu w Radomiu trafił wniosek o upadłość portu lotniczego w Radomiu. Tym samym miały się zakończyć trwające od miesięcy negocjacje z PPL, które przejmie lotnisko.



Radomskie lotnisko jest jedynym portem lotniczym użytku publicznego w Polsce, który powstał bez wsparcia unijnego. Miasto zainwestowało w jego utworzenie ponad 90 mln zł. Od kilku lat lotnisko szukało inwestora, który zrealizowałby niezbędne inwestycje infrastrukturalne.

Obecnie z lotnisko w Radomiu świeci pustkami i nie lata z niego żadna linia. W sumie polskie porty lotnicze obsłużyły w 2017 roku prawie 40 milionów pasażerów, co stanowiło około 18-procentowy wzrost wobec 2016 roku. Liderem jest warszawskie Lotnisko Chopina, które obsłużyło 15,7 miliona pasażerów. Kolejne miejsce zajęły Kraków-Balice (5,8 miliona pasażerów) oraz Gdańsk (4,6 miliona pasażerów).