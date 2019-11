W piątek o poranku obserwujemy osłabianie się złotego względem najważniejszych walut. Więcej płacimy za euro, dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego i funta.

Zdaniem starszego ekonomisty ING Banku Śląskiego Piotra Popławskiego, w najbliższych tygodniach na parze EUR/PLN możemy obserwować poziom 4,35.

- Moim zdaniem EUR/PLN przetestuje poziom 4,35 do końca roku, a jeżeli doszłoby do pojawienia się czegoś niepokojącego dla rynków, to w pesymistycznym scenariuszu nawet do 4,40 - powiedział Popławski.

Złoty się osłabia

W piątek około 9.30 za jedno euro trzeba było zapłacić 4,32 zł.









Wzrosty obserwowaliśmy również na parze USD/PLN. Dolar amerykański kosztował 3,92 zł.









Złoty osłabiał się też wobec franka. Za szwajcarską walutę o poranku trzeba było zapłacić 3,93 zł.









Funt brytyjski kosztował zaś 5,06 zł.





Przyczyny

Black Friday już dziś. Zakupowe szaleństwo w Polsce i na świecie Black Friday w Stanach Zjednoczonych to nie tylko początek sezonu zakupów świąte... zobacz więcej » Złoty zaczął się osłabiać w czwartek. W ocenie Piotra Popławskiego należy to wiązać między innymi z decyzją Sądu Najwyższego o uchyleniu wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawie z powództwa banku przeciwko kredytobiorcy i przekazaniu jej do ponownego rozpoznania. Głównie ze względu na konieczność uwzględnienia dotychczasowego orzecznictwa, w tym orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.



- Sąd powtórzył to, co rynek już nie raz słyszał, ale znowu przypomniał inwestorom, że w sektorze bankowym jest problem, który wciąż jest nierozstrzygnięty - wyjaśnił starszy ekonomista ING Banku Śląskiego.

Konrad Ryczko z DM BOŚ zwrócił uwagę, że inwestorzy omijali waluty rynków wschodzących, do których zaliczane są także kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Powodem jest wzrost globalnego napięcia po doniesieniach, iż USA wyraziły stanowisko wobec wydarzeń w Hongkongu, "co podbija ryzyko w zakresie negocjacji z Chinami".

"Dodatkowo lepsze makro z USA podbiło wycenę dolara, co zwyczajowo jest niekorzystne dla bardziej ryzykownych walut. Nie tracił jednak jedynie złoty - w koszyku walut krajów Europy Środkowo-Wschodniej historyczne minima zanotował węgierski forint" - dodał Ryczko.