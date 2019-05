Nowe banknoty 100 i 200 euro we wtorek zostały wprowadzone do obiegu - poinformował Europejski Bank Centralny. To już ostatnie nominały z serii "Europa".

Nowe banknoty mają być mniejsze, łatwiej się mieścić w portfelach i w związku z tym wolniej niszczyć. Rewolucja w portfelach Polaków. "Ostatni rok królowania gotówki" Aż 1,1 miliarda płatności kartami wykonali Polacy w drugim kwartale 2018 roku -... zobacz więcej »

Lepiej zabezpieczone

Zaopatrzono je w udoskonalone hologramy na srebrnym pasku i zmodernizowaną szmaragdową liczbę oznaczającą nominał. Liczba ta, oglądana pod kątem, wygląda, jakby przesuwał się po niej promień światła i jej kolor przechodzi ze szmaragdowej zieleni w ciemnoniebieski.



Mają ją wszystkie banknoty z serii "Europa", ale na cyfrach 100 i 200 widać także symbole euro.



W górnej części srebrnego paska znajduje się hologram z satelitami: wokół cyfr nominału przesuwają się małe symbole euro, które najlepiej widać w bezpośrednim oświetleniu. Na srebrnym pasku znajduje się też portret Europy, motyw architektoniczny i duży symbol euro.

Pod koniec czerwca 2018 roku w obiegu znajdowało się 2,7 miliarda banknotów o nominale 100 euro. To 13 proc. ogółu banknotów w tej walucie. Dla porównania, w tym samym czasie, było 2,5 miliarda banknotów o nominale 10 euro (12 proc. ogółu).

Pod tym względem banknot o wartości 100 euro ustępuje tylko nominałowi 50 euro, który stanowi 23 proc. ogółu banknotów euro w obiegu. Banknoty 200 stanowią natomiast jedynie jeden procent banknotów w walucie euro.