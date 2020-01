Japoński jen i frank szwajcarski, dwie waluty tradycyjnie uważane za bezpieczne schronienie, osiągnęły w piątek najwyższe notowania od kilku miesięcy. Stało się to po amerykańskich nalotach na lotnisko w Bagdadzie, w których zginęli irański generał i jeden z dowódców irackiej milicji.

W czwartek w amerykańskim nalocie w Bagdadzie zginął dowódca irańskich sił Al Kuds generał Kasem Sulejmani oraz jeden z dowódców irackiej milicji Abu Mahdi al-Muhandis.



W reakcji na atak prezydent Iranu Hasan Rowhani zapowiedział, że USA czeka "miażdżąca zemsta" za zabicie Sulejmaniego. Z kolei irański minister obrony Amir Hatami ostrzegł, że "retorsje dosięgną wszystkich odpowiedzialnych" za zabicie generała.

Kurs w górę