Początek tygodnia przynosi kontynuację osłabienia złotego do wszystkich głównych walut. Wszystko przez kryzys walutowy w Turcji, związany obawami o wpływ prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana na gospodarkę oraz konflikt na linii Ankara-Waszyngton.

Około godz. 12.00 za jednego franka trzeba było zapłacić 3,80 zł (+0,48 proc.). Jeden dolar kosztował 3,78 zł (+0,45 proc.), euro - 4,30 zł (+0,28 proc.), a funt 4,82 zł (+0,33 proc.).

Od czwartku szwajcarska waluta, w której zadłużonych są tysiące kredytobiorców, podrożała o 10 groszy, euro o 5 groszy, dolar o 12 groszy, a funt brytyjski o 10 groszy.

Zawirowania w Turcji

Osłabienie złotego ma związek z doniesieniami z Turcji. W piątek wartość tureckiej liry spadła o 18 proc., osiągając rekordowo niski poziom. Był to największy dzienny spadek od 2001 roku. Niektórzy eksperci nazywają tę sytuację pełnowymiarowym kryzysem walutowym.



Turyści się cieszą, ale eksperci ostrzegają. Problemy Turcji uderzają w rynki Zaledwie 63 grosze trzeba zapłacić w piątek przed południem za lirę. To kolejny... zobacz więcej » Była to reakcja rynku na tweet prezydenta USA Donalda Trumpa, który napisał, że zezwolił na podwojenie taryf nałożonych na eksport tureckiej stali (do 50 proc.) i aluminium (do 20 proc.). Agencja Reutersa zauważyła także, że spadek kursu liry jest też pochodną obaw inwestorów o to, że Erdogan de facto ograniczył wszelką niezależność banku centralnego Turcji.

W poniedziałek kurs tureckiej liry podczas handlu na rynkach azjatyckich ustanowił kolejny rekordowo niski poziom - waluta Turków osłabiła się o 11 proc. wobec dolara USA (za dolara trzeba było płacić ponad 7 lir).

W tym roku lira straciła ok. 40 proc. wartości, głównie z powodu obaw o wpływ prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, który w ostatnim czasie uzyskał praktycznie nieograniczone prerogatywy, na gospodarkę, a także z powodu jego wielokrotnych apeli o niższe stopy procentowe w obliczu wysokiej inflacji i pogarszających się relacji ze Stanami Zjednoczonymi.

Turcja wciąż zarzuca USA, że wspierają w Syrii syryjskich Kurdów z Ludowych Jednostek Samoobrony (YPG), natomiast dla Waszyngtonu YPG to główny sojusznik w walce z tzw. Państwem Islamskim (IS) w Syrii. Ankara uznaje YPG za organizację terrorystyczną, która jest przedłużeniem zdelegalizowanej w Turcji separatystycznej Partii Pracujących Kurdystanu (PKK). Zarówno Ankara, jak i Waszyngton oraz Bruksela uważają PKK za organizację terrorystyczną.



Prezydent Turcji poinformował również w niedzielę, że Stany Zjednoczone dały Ankarze czas do ubiegłej środy na uwolnienie amerykańskiego pastora Andrew Craiga Brunsona przetrzymywanego w Turcji i oskarżanego m.in. o wspieranie kurdyjskich separatystów i udział w udaremnionym zamachu stanu z lipca 2016 roku przeciwko Erdoganowi. Turecki prezydent ujawnił szczegóły negocjacji, jakie przedstawiciele obu państw toczyli w zeszłym tygodniu, mówiąc że Waszyngton zagroził sankcjami, jeśli Ankara nie uwolni duchownego.



W związku z tą sprawą USA nałożyły sankcje na dwóch tureckich ministrów: sprawiedliwości - Abdulhamita Gula i spraw wewnętrznych - Suleymana Soylu. Turecki sąd przeniósł Brunsona do aresztu domowego po 20 miesiącach przetrzymywania w więzieniu.

Złoty obrywa

Tomasz Witczak z firmy FMCM zwraca uwagę, że nasza waluta tradycyjnie handlowana jest w koszyku tzw. emerging markets (rynków wschodzących). "Oznacza to m.in. tyle, że traci zazwyczaj wtedy, gdy tracą takie pieniądze jak lira, peso meksykańskie czy forint" - napisał w komentarzu.

Turecka waluta najsłabsza w historii. Kurs runął Zaledwie 73 grosze trzeba było zapłacić w czwartek za lirę. Tak tania turecka wa... zobacz więcej » Jak dodał, niepokój mogą odczuwać "miłośnicy taniego dolara". "Ten bowiem dość gwałtownie przestaje być tani. Dość wspomnieć, że jeszcze parę i paręnaście dni temu wykres błądził przy 3,65 i niżej" - zauważył.

Kerry Craig, strateg ds. globalnych rynków w JPMorgan Asset Management, podkreślił, że spadek kursu liry może wywołać niestabilność aktywów rynków wschodzących i mocniej osłabić sentyment inwestorów w najbliższej perspektywie, ponieważ rynki już są "spłoszone".

- Jednak w dłuższej perspektywie te czynniki wywołujące spadek notowań tureckiej waluty nie powinny "zakłócić" pozytywnych podstaw na rynkach - uspokajał.

- Inwestorzy na rynkach globalnych nie zadają sobie już pytania o to, czy w Turcji mamy kryzys, ale o to, jakie będą jego konsekwencje. Najbardziej wyraźne są na razie na rynkach wschodzących, którym zwykle w takich sytuacjach szkodzi (tego typu - red.) sentyment - ocenił dr Przemysła Kwiecień z XTB.

Jego zdaniem przecena na innych rynkach powinna być przejściowa, ale dopóki nie dojdzie do choćby stabilizacji kursu liry, również na polskim rynku będzie nerwowo.